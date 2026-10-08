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Battlefield 6, Valor Mortis, Forever Ago и другие игры добавят в каталог Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в ближайшее время. Самым крупным тайтлом, который пополнит подписки Ultimate и PC Game Pass, станет Battlefield 6. Игру добавят 13 октября, в тот же день стартует пятый сезон шутера.

Игры, которые добавят в Game Pass:

  • Echo Weaver (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, PC Game Pass);
  • Forever Ago (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, PC Game Pass);
  • Neon Abyss 2 (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
  • Battlefield 6 (ПК, консоли, «облако») — 13 октября (Ultimate, PC Game Pass);
  • Deep Dish Dungeon (ПК, консоли, «облако») — 13 октября (Ultimate, PC Game Pass);
  • Valor Mortis (ПК, консоли, «облако») — 13 октября (Ultimate, PC Game Pass);
  • Bluey’s Happy Snaps (ПК, консоли, «облако») — 15 октября (Ultimate, PC Game Pass);
  • Chained Beasts (ПК, консоли, «облако») — 15 октября (Ultimate, PC Game Pass);
  • Beyond These Stars (ПК) — 16 октября (Ultimate, PC Game Pass).

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 15 октября:

  • A Plague Tale: Requiem (ПК, консоли, «облако»);
  • Clair Obscur: Expedition 33 (ПК, консоли, «облако»);
  • Crime Scene Cleaner (ПК, консоли, «облако»);
  • Donut County (ПК, консоли, «облако»);
  • Evil West (ПК, консоли, «облако»);
  • Nova Roma (ПК);
  • Pacific Drive (ПК, консоли, «облако»);
  • Superball (ПК, консоли, «облако»);
  • The Casting of Frank Stone (ПК, консоли, «облако»).
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