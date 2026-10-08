Battlefield 6, Valor Mortis, Forever Ago и другие игры добавят в каталог Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые будут добавлены в каталог подписки Xbox Game Pass в ближайшее время. Самым крупным тайтлом, который пополнит подписки Ultimate и PC Game Pass, станет Battlefield 6. Игру добавят 13 октября, в тот же день стартует пятый сезон шутера.
Игры, которые добавят в Game Pass:
- Echo Weaver (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, PC Game Pass);
- Forever Ago (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, PC Game Pass);
- Neon Abyss 2 (ПК, консоли, «облако») — уже доступна (Ultimate, Premium, PC Game Pass);
- Battlefield 6 (ПК, консоли, «облако») — 13 октября (Ultimate, PC Game Pass);
- Deep Dish Dungeon (ПК, консоли, «облако») — 13 октября (Ultimate, PC Game Pass);
- Valor Mortis (ПК, консоли, «облако») — 13 октября (Ultimate, PC Game Pass);
- Bluey’s Happy Snaps (ПК, консоли, «облако») — 15 октября (Ultimate, PC Game Pass);
- Chained Beasts (ПК, консоли, «облако») — 15 октября (Ultimate, PC Game Pass);
- Beyond These Stars (ПК) — 16 октября (Ultimate, PC Game Pass).
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 15 октября:
- A Plague Tale: Requiem (ПК, консоли, «облако»);
- Clair Obscur: Expedition 33 (ПК, консоли, «облако»);
- Crime Scene Cleaner (ПК, консоли, «облако»);
- Donut County (ПК, консоли, «облако»);
- Evil West (ПК, консоли, «облако»);
- Nova Roma (ПК);
- Pacific Drive (ПК, консоли, «облако»);
- Superball (ПК, консоли, «облако»);
- The Casting of Frank Stone (ПК, консоли, «облако»).