Phantom Blade Zero вышел на ПК и PS5: кунг-фу-панк, покоривший критиков

Phantom Blade Zero, мрачный ролевой экшен от китайской студии S-Game, вышел на ПК и PS5. Игра сочетает традиционный китайский жанр уся (боевые искусства), элементы темного фэнтези, стимпанка и боди-хоррора, образуя уникальный стиль под названием «кунг-фу-панк» (механические протезы, сталь, руины и рок-музыка).

Разработчики из S-Game пригласили мастеров Шаолиня и каскадера Донни Йена в качестве постановщиков боевых сцен и захвата движений. Донни Йен также исполнил в Phantom Blade Zero роль антагониста и лидера преступного синдиката.

В центре повествования находится Соул — элитный убийца из организации «Орден», которого несправедливо обвинили в убийстве его наставника. Получив смертельную рану и воскрешенный таинственным целителем, он отправляется в опасное путешествие по миру Улинь, чтобы найти подставивших его неприятелей и раскрыть заговор. На это он получил 66 дней.

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В игре для исследования доступно несколько регионов, наполненных различными врагами. Помимо основной сюжетной линии, в Phantom Blade Zero есть второстепенные квесты, исход которых может повлиять на финал — заявлено восемь концовок. В распоряжении игрока более 30 видов оружия и уникальные клинки.

Средний рейтинг на сайте Metacritic составил 88 баллов из 100, на OpenCritic — 91 балл из 100. Журналисты хвалят Phantom Blade Zero за феноменальную, невероятно плавную боевую систему и зрелищные битвы с боссами. В минус игре изредка ставят запутанную навигацию по уровням и периодически проседающий темп повествования.

Цены на игру (Steam, Epic Games Store, PS Store):