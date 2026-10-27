Оптимизация ради ИИ: Microsoft запускает программу добровольного увольнения для 60 тысяч сотрудников

Технологический гигант Microsoft приступил к масштабной реструктуризации, в рамках которой предложит добровольно покинуть свои посты 60 000 сотрудникам. Официально инициатива преподносится как программа поддержки для поиска работы за пределами корпорации, однако ее истинная цель — радикальное сокращение операционных расходов и подготовка бизнеса к эпохе искусственного интеллекта. Заявленная цифра колоссальна: она эквивалентна 27% от общего штата компании, который по состоянию на лето текущего года насчитывал 223 000 человек. Программа, получившая название Voluntary Exit Offer (VEO) — добровольный уход с выплатами и поддержкой при поиске новой работы — стартовала 26 октября 2026 года. Сокращение 60 000 человек уменьшит штатное расписание компании на 26,91%, но руководство подчеркивает, что итоговое число уволенных не является фиксированным, так как участие в проекте сугубо добровольное, а его рамки ограничены по времени.

Под действие программы попали работники определенных подразделений в США, Канаде, Великобритании и Индии, занимающие должности вплоть до уровня вице-президента (до 70-го уровня по внутренней шкале компании). При этом компенсационный пакет нельзя назвать выдающимся — выплаты соответствуют средним рыночным стандартам. Как показывает недавний опыт автоконцерна BMW, избыточная щедрость при подобных увольнениях способна вызвать неконтролируемую лавину заявок от ключевых специалистов, чего Microsoft пытается избежать. По данным Bloomberg, предложение охватывает команды, создающие пользовательские ИИ-функции, экосистему Copilot, а также сотрудников департаментов финансов, управления персоналом, игрового направления Xbox и подразделения Windows + Devices. В то же время ключевые коммерческие сектора — маркетинг, продажи, кибербезопасность и специалисты по обслуживанию дата-центров — были полностью исключены из программы.

Директор по персоналу Microsoft Эми Коулман пояснила, что уходящие сотрудники получат финансовую помощь и карьерные консультации для планирования дальнейшего трудоустройства. По ее словам, этот шаг поможет отдельным структурам гибко адаптировать кадровый состав под новые технологические реалии. Данная оптимизация разворачивается на фоне беспрецедентных вложений корпорации в инфраструктуру: капитальные затраты Microsoft на развитие ИИ и строительство центров обработки данных за 2026 год должны достигнуть астрономических $175 млрд. Весной компания уже проводила мягкую кадровую чистку, предложив досрочный выход на пенсию части американского персонала, однако если тогда возможностью воспользовались лишь около трети из 8750 подходящих под критерии сотрудников, то новая волна сокращений напрямую бьет по самой активной и работоспособной части штата. Происходящее наглядно доказывает, что стремительная автоматизация и развитие искусственного интеллекта перестали быть гипотетической угрозой для рынка труда, превратившись в фактор реальных и массовых увольнений.