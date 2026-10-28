Ноутбуки REDMI Book (2027) получили процессоры Intel Wildcat Lake и автономность до 20 часов

Бренд REDMI расширил линейку фирменных ноутбуков, представив модели REDMI Book 14 и 16 2027 года. Обе новинки выполнены в тонких и легких корпусах из алюминиевого сплава и ориентированы на высокую автономность. Младшая 14-дюймовая модель весит всего 1,28 кг при толщине 13,95 мм, тогда как старшая 16-дюймовая версия получила вес 1,56 кг и толщину 14,35 мм.

В основу аппаратной платформы легли современные процессоры семейства Intel Wildcat Lake. Покупателям доступны модификации с шестиядерным чипом Intel Core 5 320 (с тактовой частотой до 4,6 GHz) или более мощным Core 7 350 (до 4,8 GHz). За быстродействие отвечает высокоскоростная оперативная память стандарта LPDDR5X-7467, а стабильную работу под нагрузкой обеспечивает эффективная система охлаждения с двумя вентиляторами.

Дисплеи ноутбуков поддерживают плавную частоту обновления 120 Hz, но немного различаются по своим характеристикам. Компактный REDMI Book 14 оснастили экраном с разрешением 2,8K и пиковой яркостью до 500 нит, более крупный REDMI Book 16 предлагает разрешение 2560х1600 пикселей при яркости до 400 нит.

Несмотря на разницу в габаритах, обе версии получили одинаково емкий аккумулятор на 72 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Благодаря энергоэффективной платформе, 14-дюймовая версия способна проработать без подзарядки до 20,2 часа, а 16-дюймовая — до 19,5 часа. Ноутбуки предлагают широкий набор интерфейсов: на корпусе расположены два полнофункциональных порта USB Type-C 3.2 Gen 2, пара классических USB-A 3.2 Gen 1, видеовыход HDMI 2.1 с возможностью передачи изображения в 4K при 60 Hz и комбинированный аудиоразъем. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Старшая модель получила полноразмерную клавиатуру с выделенным цифровым блоком, что удобно для работы с таблицами и расчетами.

Ноутбуки поставляются с предустановленной операционной системой Windows 11 и глубоко интегрированным умным помощником Super XiaoAi 2.0. ИИ-ассистент существенно упрощает рутинные процессы: он умеет редактировать и генерировать тексты, создавать презентации, а также делать краткие выжимки из объемных документов.

Базовый REDMI Book 14 с процессором Core 5, 16 Gb оперативной памяти и SSD на 512 Gb стоит около $1020, а старшая конфигурация с Core 7, 16 Gb ОЗУ и накопителем на 1 Tb обойдется в $1200. Цены за аналогичные комплектации REDMI Book 16 — $1050 и $1230 соответственно. Продажи новинок на рынке Китая стартуют 3 ноября. Дата глобального релиза и международная стоимость ноутбуков производителем пока не объявлены.