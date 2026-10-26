Logitech Pebble Up может менять форму для более удобного хвата

Компания Logitech выпустила беспроводную мышь Pebble Up, ключевой особенностью которой стал уникальный трансформируемый корпус. Манипулятор способен менять форму в зависимости от сценария использования: в сложенном состоянии он остается плоским и компактным, что делает его идеальным для транспортировки, а в раскрытом виде верхняя часть приподнимается примерно под углом 35°. Такая конструкция превращает классическую мышь в эргономичный вертикальный контроллер, снижающий нагрузку на кисть руки.

Новинка оснащена оптическим сенсором с регулируемой чувствительностью от 400 до 4000 DPI. Фирменное приложение Logi Options+ позволяет гибко кастомизировать устройство на операционных системах Windows и macOS, предлагая переназначение кнопок, настройку жестов и интеграцию с ИИ-функциями Logitech. На других платформах, таких как iPadOS, Linux, ChromeOS и Android, мышь работает в стандартном режиме без поддержки дополнительного софта.

С технической точки зрения Pebble Up сочетает легкость и автономность: при весе 79 гр и габаритах 105,8 х 59,6 х 30 мм она получила литий-полимерный аккумулятор емкостью 290 мАч, обеспечивающий до 90 дней работы на одном заряде. Синхронизация с устройствами возможна как по протоколу Bluetooth, так и через фирменный приемник Logi Bolt в радиусе до 10 м. Благодаря технологии Easy-Switch манипулятор способен запоминать до трех девайсов для мгновенного переключения между ними.

Производитель позаботился и об экологии: корпус новинки частично выполнен из переработанного пластика, доля которого составляет 43% в розовой (Rose Pink) и белой (Pearl White) версиях, и достигает 56% в графитовой (Graphite Gray). На данный момент Logitech Pebble Up официально дебютировала в Китае по цене около $37 с годовой гарантией, а информация о сроках глобального релиза появится позже.