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Logitech Pebble Up может менять форму для более удобного хвата

Logitech Pebble Up

Компания Logitech выпустила беспроводную мышь Pebble Up, ключевой особенностью которой стал уникальный трансформируемый корпус. Манипулятор способен менять форму в зависимости от сценария использования: в сложенном состоянии он остается плоским и компактным, что делает его идеальным для транспортировки, а в раскрытом виде верхняя часть приподнимается примерно под углом 35°. Такая конструкция превращает классическую мышь в эргономичный вертикальный контроллер, снижающий нагрузку на кисть руки.

Logitech Pebble Up

Новинка оснащена оптическим сенсором с регулируемой чувствительностью от 400 до 4000 DPI. Фирменное приложение Logi Options+ позволяет гибко кастомизировать устройство на операционных системах Windows и macOS, предлагая переназначение кнопок, настройку жестов и интеграцию с ИИ-функциями Logitech. На других платформах, таких как iPadOS, Linux, ChromeOS и Android, мышь работает в стандартном режиме без поддержки дополнительного софта.

С технической точки зрения Pebble Up сочетает легкость и автономность: при весе 79 гр и габаритах 105,8 х 59,6 х 30 мм она получила литий-полимерный аккумулятор емкостью 290 мАч, обеспечивающий до 90 дней работы на одном заряде. Синхронизация с устройствами возможна как по протоколу Bluetooth, так и через фирменный приемник Logi Bolt в радиусе до 10 м. Благодаря технологии Easy-Switch манипулятор способен запоминать до трех девайсов для мгновенного переключения между ними.

Производитель позаботился и об экологии: корпус новинки частично выполнен из переработанного пластика, доля которого составляет 43% в розовой (Rose Pink) и белой (Pearl White) версиях, и достигает 56% в графитовой (Graphite Gray). На данный момент Logitech Pebble Up официально дебютировала в Китае по цене около $37 с годовой гарантией, а информация о сроках глобального релиза появится позже.

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