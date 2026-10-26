Компания Джека Дорси представила голосовую ИИ-модель Dessa, обученную исключительно на человеческой речи

Компания Block, основанная создателем Twitter Джеком Дорси, представила инновационную голосовую модель искусственного интеллекта Dessa, которая обучалась исключительно на человеческой речи без использования текстовых баз данных. Главное технологическое отличие новинки заключается в ее полнодуплексной архитектуре — нейросеть способна одновременно слушать собеседника и говорить сама, не дожидаясь окончания его реплики.

В опубликованных демонстрациях модель демонстрирует поразительно естественное поведение: она поддерживает сложные дискуссии о кинематографе, эмоционально реагирует на бытовые сценарии и даже превосходит по реалистичности звучания признанного лидера индустрии в лице OpenAI GPT-Live-1. При этом вся обработка данных происходит локально и не требует облачных серверов, запускаясь непосредственно на ноутбуках уровня Apple MacBook Pro с процессором M4 Max.

В основу разработки Dessa легли три ключевых принципа: любопытство, улучшение взаимопонимания между людьми и безопасность. Разработчики сравнивают обучение модели с развитием маленьких детей, которые осваивают родной язык на слух задолго до того, как научатся читать и писать. Традиционные современные голосовые ИИ-системы работают иначе: они сначала транскрибируют человеческую речь в текст, из-за чего теряется темп общения и полностью игнорируется эмоциональный контекст. Создатели Dessa подчеркивают, что неспособность искусственного интеллекта распознавать боль, страх или тревогу в голосе пользователя является серьезной уязвимостью в сфере безопасности, особенно по мере того, как технологии становятся более автономными. Новая модель призвана решить эту проблему, считывая тончайшие интонационные нюансы.

На данном этапе Block планирует предоставить ранний доступ к технологии лишь ограниченному кругу исследователей, чтобы тщательно протестировать аспекты безопасности перед массовым релизом.