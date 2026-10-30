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Epic Games Store дарит своим пользователям хоррор Sorry We’re Closed

Epic Games Store

В Epic Games Store проходит раздача Sorry We’re Closed. Эта игра 2024 года в жанре survival horror с элементами RPG и фиксированной камерой. «Откройте третий глаз Мишель, чтобы исследовать междумирье, раскрыть тайны и решить головоломки в истории о противостоянии ангелов и демонов», — говорится в описании игры. Разработчики выделяют аркадные бои и необычные идеи.

Акция действует до 5 ноября 19:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно отдавать симулятор строительства плавучего города Flotsam, а также комплект для Idle Champions of the Forgotten Realms.

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