Epic Games Store дарит своим пользователям хоррор Sorry We’re Closed

В Epic Games Store проходит раздача Sorry We’re Closed. Эта игра 2024 года в жанре survival horror с элементами RPG и фиксированной камерой. «Откройте третий глаз Мишель, чтобы исследовать междумирье, раскрыть тайны и решить головоломки в истории о противостоянии ангелов и демонов», — говорится в описании игры. Разработчики выделяют аркадные бои и необычные идеи.
Акция действует до 5 ноября 19:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно отдавать симулятор строительства плавучего города Flotsam, а также комплект для Idle Champions of the Forgotten Realms.