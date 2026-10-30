Личные данные в обмен на идеальное резюме: «Лаборатория Касперского» предупредила о рисках при поиске работы через ИИ

ИИ всё активнее используется при поиске работы: с его помощью соискатели редактируют резюме, адаптируют его под конкретные вакансии и улучшают формулировки. Однако вместе с удобством появляются и новые риски — особенно если пользователь загружает в чат-бот документ с конфиденциальными данными. Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, как безопасно применять искусственный интеллект при поиске работы и защитить конфиденциальную информацию от мошенников.

Не загружайте в ИИ личные данные. Перед отправкой резюме в чат-бот стоит удалить номер телефона, домашний адрес, личную электронную почту, сканы удостоверений, названия конкретных компаний-работодателей и другие конфиденциальные данные. Также важно ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса и выяснить, как он обрабатывает и хранит загруженную информацию и на каких условиях передаёт данные третьим лицам.

Резюме — основа для потенциальной атаки. Информация о профессиональном опыте, должности, навыках и интересах человека может помочь злоумышленникам подготовить более убедительные целевые атаки. Например, мошенники могут отправить поддельное приглашение на собеседование или предложить вакансию, которая максимально соответствует опыту кандидата. Под видом рекрутера они могут попросить скачать файл, перейти по ссылке, установить приложение или продолжить общение в стороннем мессенджере. Поэтому даже самое подходящее предложение о работе стоит проверить, прежде чем откликаться на него.

«ИИ уже стал полезным инструментом, который помогает быстрее решать повседневные задачи, в том числе при поиске работы. С его помощью можно улучшить резюме и адаптировать его под конкретную вакансию. Но здесь действует принцип: доверяй, но проверяй. Резюме содержит достаточно информации о человеке, чтобы стать основой для персонализированной атаки. Поэтому важно внимательно относиться к тому, какие данные мы передаём ИИ-сервисам, и обязательно проверять информацию, которую предлагает искусственный интеллект», — комментирует Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы безопасно использовать ИИ при поиске работы, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: