Dell представил ноутбук XPS 16 Creator Edition на базе платформы Nvidia RTX Spark

Компания Dell представила ноутбук XPS 16 Creator Edition, который позиционируется как инструмент для творческих задач и локального запуска ИИ-моделей. Это первый ноутбук в линейке XPS на базе новой платформы Nvidia RTX Spark.

Dell XPS 16 Creator Edition оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном Tandem OLED с разрешением 3200×2000 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Производитель заявляет о полном покрытии цветового пространства DCI-P3, поддержке HDR True Black 600 и сертификации Pantone Verified. Платформа RTX Spark поддерживает конфигурации вплоть до 20 CPU-ядер, 6144 GPU-ядер и 128 Gb унифицированной памяти, однако стартовая модель Dell ориентирована на более массовый сегмент. Ноутбук построен на базе 18-ядерного процессора Nvidia N1X с 5120 ядрами GPU. Объем унифицированной оперативной памяти LPDDR5X составляет 32 Gb, емкость накопителя с интерфейсом PCIe — 512 Gb.

В набор интерфейсов входят три порта USB 4 (DisplayPort 2.1, Power Delivery), HDMI 2.1b, полноразмерный кардридер SDXC и 3,5-мм аудиоразъем. Предусмотрены модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 99 Втч. Алюминиевый корпус толщиной 17,8 мм, выполненный методом фрезеровки (CNC), обеспечивает жесткость конструкции при использовании стеклянной сенсорной панели. Весит ноутбук около 2,02 кг.

Dell XPS 16 Creator Edition в конфигурации памяти 32/512 Gb уже доступен для предзаказа в США по цене $3799,99, старт продаж намечен на 16 октября. Цены на другие конфигурации и сроки продаж за пределами США компания пока не раскрыла.