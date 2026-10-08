Anthropic выпустил Claude Haiku 5.5 — свою самую доступную и быструю модель

Компания Anthropic выпустила Claude Haiku 5.5 — обновленную версию ИИ-модели самой бюджетной линейки. Она предназначена для выполнения больших объемов задач, где важна экономическая эффективность.

Anthropic называет Claude Haiku 5.5 самой быстрой среди всех нейросетей в истории компании, что делает ее отличным решением для задач, критичных к скорости отклика — например, при взаимодействии с браузером или работе в реальном времени в службе поддержки.

Модель также хорошо справляется с быстрыми и повторяющимися операциями: создание кратких сводок, сжатие контекста, выполнение запросов к базам данных и классификация информации. Haiku 5.5 может работать в связке со старшими моделями Sonnet 5.5 и Opus 5.5 в качестве вспомогательного ИИ-агента при написании кода.

По сравнению с Haiku 4.5 цены на эксплуатацию новой модели значительно снизились, в среднем на 75%. Нужно отметить, что если выполнение задачи требует более 100 тысяч токенов, стоимость у Haiku 5.5 вырастает в 5 раз.

ИИ-модель уже доступна в Claude, Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.