Злоумышленники пытаются украсть учётные данные через поддельные уведомления от Zoom и Docusign

Атакам подвергаются корпоративные пользователи по всему миру, угроза может затронуть пользователей и в Азербайджане

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговую кампанию, в рамках которой злоумышленники рассылают на корпоративные адреса поддельные уведомления от имени Zoom и Docusign. Цель таких писем — получить учётные и личные данные пользователей, а в некоторых случаях — реквизиты банковских карт. Атаки затрагивают пользователей в разных странах мира, угроза актуальна и для Азербайджана. В сентябре специалисты компании уже обнаружили более тысячи таких сообщений.

Всего было зафиксировано две волны рассылки. В ходе первой злоумышленники маскировали свои послания под официальные сообщения компании Docusign на корпоративные адреса в России, Армении, Азербайджане, странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Западной Европы. В них содержались фишинговые ссылки, предназначенные для кражи учётных данных.

В ходе второй волны, которая продолжается до сих пор, злоумышленники имитируют уведомления от Zoom. В них пользователей предупреждают о якобы предстоящей блокировке их учётных записей либо о доставке нового входящего сообщения. В письмах содержатся либо фишинговые ссылки, перенаправляющие на страницы ввода учётных данных, либо вложения в формате pdf с формой, в которой требуется заполнить поля с личными данными и реквизитами банковских карт.

«На фоне активного развития технологий и широкого распространения ИИ мы часто рассказываем о том, как распознавать сложные мошеннические рассылки и схемы. Однако злоумышленники продолжают использовать и старые, простые методы, и иногда именно они могут оказаться эффективными. В огромном потоке входящих почтовых сообщений сотрудники рискуют не заметить признаки фишинга, а мошенники специально выбирают бренды, широко распространённые в корпоративной среде, чтобы их рассылки были похожи на официальные. При этом даже такие простые техники должны выявляться специализированными защитными решениями, чтобы безопасность компании не зависела исключительно от человеческого фактора», — комментирует Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского».

«В Азербайджане пользователи также ежедневно получают десятки сообщений от знакомых сервисов, и злоумышленники пользуются этим доверием, маскируя фишинг под уведомления Zoom и Docusign. Если письмо требует срочной реакции — якобы блокировка аккаунта или новое сообщение, — не переходите по ссылкам и не открывайте вложения. Лучше самостоятельно зайти в сервис через официальный сайт или приложение. Так вы защитите и свои данные, и корпоративные аккаунты вашей компании», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы обезопасить корпоративную инфраструктуру от подобных угроз, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: