Зафиксировано 1,6 миллиона попыток подключения к сети с использованием дублированных IMEI-кодов

ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, продолжает системную работу по предотвращению фактов регистрации ввезенных в Азербайджан мобильных устройств с использованием поддельных IMEI-кодов.

В рамках проводимых мер на сегодняшний день 77 614 скопированным IMEI-кодам присвоен статус «клон», после чего они были заблокированы. По результатам проведённых исследований установлено, что к настоящему времени было зафиксировано 1 613 177 попыток подключения к мобильным сетям Азербайджана с использованием дублированных IMEI-кодов. Все эти попытки были выявлены и предотвращены Системой регистрации мобильных устройств «AzInTelecom».

Согласно «Правилам регистрации мобильных устройств», утверждённым постановлением Кабинета Министров, IMEI-коды мобильных устройств, ввезённых в Азербайджан из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в течение 30 дней для их использования в телекоммуникационных сетях страны. Регистрацию можно пройти онлайн через портал mygov или в почтовых отделениях.

Предотвращение регистрации мобильных устройств с использованием поддельных IMEI-кодов направлено как на защиту прав абонентов, так и на обеспечение прозрачности рынка мобильной связи. ООО «AzInTelecom» рекомендует гражданам перед покупкой мобильного телефона проверять IMEI-код, указанный на упаковке устройства, через портал mygov и отдавать предпочтение официальным магазинам.