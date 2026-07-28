YouTube Premium abunəçilərinə yeni üstünlük – Peacock məzmunu da xidmətə əlavə olunur

Google və NBCUniversal tərəfdaşlıqlarını genişləndirərək YouTube Premium istifadəçiləri üçün yeni imkanlar elan ediblər. Yaxın aylarda ABŞ-da uyğun YouTube Premium abunəçiləri əlavə ödəniş etmədən reklamlı Peacock Premium xidmətinə də çıxış əldə edəcəklər.
Şirkətin sözlərinə görə, bu yenilik istifadəçilərə YouTube Premium-un reklamsız videolar, arxa fonda dinləmə, oflayn yükləmə və YouTube Music kimi üstünlükləri ilə yanaşı, Peacock platformasının zəngin film, serial və canlı idman məzmunundan da yararlanmaq imkanı verəcək.
Yeni tərəfdaşlıq çərçivəsində istifadəçilər NFL, NBA, Saturday Night Live, Love Island USA, Law & Order: SVU kimi məşhur proqramlara, həmçinin Universal Pictures filmlərinə və Peacock-un orijinal seriallarına bir üzvlük vasitəsilə çıxış əldə edəcəklər.
Google həmçinin gələcəkdə beynəlxalq istifadəçilər üçün xüsusi paketlərin təqdim ediləcəyini açıqlayıb. Bundan əlavə, istifadəçilər istəklərinə uyğun olaraq Peacock abunəliyini daha yüksək tariflərə yüksəldə biləcəklər.
Razılaşmanın bir hissəsi olaraq, NBCUniversal-a məxsus seçilmiş canlı idman tədbirləri də NBC Sports-un YouTube kanalında yayımlanacaq və milyonlarla istifadəçiyə açıq olacaq.
Google bildirir ki, əsas məqsəd istifadəçilərə sevdikləri video, film, serial və idman məzmununu müxtəlif platformalar arasında keçid etmədən, vahid abunə çərçivəsində təqdim etməkdir. Xidmətin dəqiq istifadəyə verilmə tarixi yaxın aylarda açıqlanacaq.