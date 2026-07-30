WhatsApp-ın veb versiyası böyük yeniləmə aldı

WhatsApp brauzer versiyası üçün növbəti yeniləməni yayımlayıb. Yeni funksiyalar sayəsində veb versiya imkanlarına görə masaüstü və mobil tətbiqlərə daha da yaxınlaşıb.
Ən mühüm yeniliklərdən biri brauzer üzərindən səsli və görüntülü zənglər etmək imkanıdır. İstifadəçilər artıq dəstəklənən brauzerlərdə videozəng edə, ekran paylaşımı funksiyasından istifadə edə, emojilər göndərə, kontaktları seçilmişlər siyahısına əlavə edə və zəng tarixçəsini nəzərdən keçirə bilərlər. Şirkət bildirir ki, brauzer vasitəsilə edilən bütün zənglər ucdan-uca şifrələmə (end-to-end encryption) ilə qorunur və onların müddətinə heç bir məhdudiyyət qoyulmur.
Yeniləmə ilə təqdim olunan Call Handoff funksiyası isə aktiv qrup zəngini əlaqəni kəsmədən bir cihazdan digərinə keçirməyə imkan verir. Məsələn, istifadəçi söhbətə smartfon və ya planşetdə başlayıb, daha sonra onu kompüterdə və ya WhatsApp-ın veb versiyasında davam etdirə bilər.
Qrup zəngləri üçün daha bir faydalı yenilik də əlavə olunub. Artıq zəng linki yaradılarkən «Qoşulmaq üçün təsdiq tələb et» seçimini aktivləşdirmək mümkündür. Bu halda zəngə qoşulmaq istəyən istifadəçilər əvvəlcə təşkilatçının təsdiqini almalıdırlar.
Bundan başqa, WhatsApp görüntü keyfiyyətini yaxşılaşdıran QuickHD texnologiyasını və danışıq zamanı kənar səsləri azaldan səs-küyün boğulması funksiyasını da istifadəyə verib. Şirkət qeyd edir ki, bütün yeniliklər mərhələli şəkildə təqdim olunur və yaxın vaxtlarda bütün istifadəçilər üçün əlçatan olacaq.