OpenAI GPT-Live səs modellərini təqdim etdi: AI artıq insan kimi danışa və eyni vaxtda tərcümə edə bilir

OpenAI yeni nəsil səs modelləri GPT-Live-1 və GPT-Live-1 mini-ni rəsmi olaraq təqdim edib. Yeni AI modelləri tam dupleks (full-duplex) arxitekturası əsasında işləyir və eyni anda həm istifadəçini dinləyə, həm cavab verə, həm də real vaxt rejimində sinxron tərcümə həyata keçirə bilir.
Şirkətin sözlərinə görə, GPT-Live ilə ünsiyyət artıq adi insanla söhbətə daha çox bənzəyir. Əvvəlki səs modellərindən fərqli olaraq, sistem növbə ilə danışmır. O, istifadəçinin nitqini fasiləsiz analiz edir və real vaxtda nə zaman cavab verməli, nə vaxt dinləməyə davam etməli və hansı anda pauza etməli olduğunu özü müəyyənləşdirir.
Model söhbət zamanı «Başa düşdüm», «Bəli» kimi qısa reaksiyalar verə bilir, istifadəçinin sözünü kəsmir və fikrini tamamlamasını gözləyir. Mürəkkəb sorğular zamanı isə GPT-Live-1 arxa planda GPT-5.5 daxil olmaqla OpenAI-nin ən yeni mətn modellərinə müraciət edir. Bunun sayəsində məlumat axtarışı, məntiqi analiz və agent funksiyaları yerinə yetirilir, səsli dialoq isə heç bir fasilə olmadan davam edir.
Yeni sistem təhlükəsizlik baxımından da təkmilləşdirilib. O, istifadəçinin yaşını nəzərə alaraq uyğun cavablar təqdim edir və kritik vəziyyətlərdə kömək göstərmək üçün xüsusi təhlükəsizlik mexanizmləri ilə təchiz olunub.
GPT-Live artıq bütün dünyada ChatGPT Voice xidmətində iOS, Android və veb versiyada mərhələli şəkildə istifadəyə verilir. GPT-Live-1 mini standart səs modeli kimi bütün istifadəçilər üçün əlçatan olacaq. Go, Plus və Pro abunəçiləri isə daha güclü GPT-Live-1 modelindən istifadə edə biləcəklər.