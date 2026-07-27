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Какие риски возникают при передаче электронной подписи другому лицу?

AzInTelecom

При использовании электронной подписи руководителями юридических лиц — компаний, предприятий, организаций и других учреждений — вопросы безопасности имеют особое значение. Передача электронной подписи другому лицу создаёт риск того, что информация, принадлежащая владельцу подписи, попадёт в руки третьих лиц.

Поскольку усиленная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись, её бесконтрольная передача бухгалтеру или другому лицу может привести к неправомерному использованию подписи руководителя организации. В целом передача носителя электронной подписи и ПИН-кода другому лицу создаёт следующие риски, в том числе угрозу получения доступа к информации:

  • Регистрация компании на ваше имя и незаконные денежные переводы
  • Возникновение налоговой задолженности
  • Доступ к информации о принадлежащем вам имуществе, включая жильё и автомобиль: адреса, зарегистрированные лица, дата приобретения и другие сведения
  • Результаты ваших лабораторных анализов
  • Размер вашей заработной платы и пенсионный капитал
  • Выданные вами доверенности
  • Оформление кредита на ваше имя
  • Судебные дела, в которых вы участвуете
  • Информация о пересечении границы, включая страны, которые вы посещали, и даты поездок
  • Информация о воинской обязанности, штрафах и другие сведения

Предотвратить перечисленные риски можно с помощью цифровой подписи нового поколения SİMA. Руководитель может полностью в электронном формате через kabinet.sima.az предоставить любому сотруднику компании право подписи, не передавая ему собственную электронную подпись.

Поскольку сотрудник авторизуется в системе с помощью своей цифровой подписи, он не может просматривать личные данные руководителя и может выполнять только предусмотренные соответствующей системой операции. Кроме того, система позволяет отслеживать дату выполнения операции, саму операцию и сотрудника, который её выполнил. Таким образом предотвращается попадание персональных данных в руки посторонних лиц.

О «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения SİMA создана ООО «AzInTelecom» — одной из компаний AZCON Holding. «SİMA İmza» — современное решение для цифровой подписи, обеспечивающее быстрый и безопасный доступ к широкому спектру государственных и частных услуг.

Цифровую подпись можно получить бесплатно через мобильное приложение без посещения центра обслуживания.

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