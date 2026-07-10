Google AI ilə hazırlanan reklamları xüsusi işarə ilə göstərəcək

Google süni intellekt vasitəsilə yaradılan və ya redaktə olunan reklamların xüsusi şəkildə işarələnəcəyini elan edib. Yeni funksiya istifadəçilərə reklamın hazırlanması zamanı AI texnologiyalarından istifadə edilib-edilmədiyini görməyə imkan verəcək və rəqəmsal reklam bazarında şəffaflığın artırılmasına xidmət edəcək.
Yenilik Google Axtarış, YouTube və Google Discover istifadəçiləri üçün əlçatan olan «Mənim Reklam Mərkəzim» (My Ad Center) bölməsində görünəcək. Reklamın yanındakı üç nöqtə və ya məlumat işarəsinə toxunmaqla «Bu reklam necə yaradılıb?» adlı yeni bölməni açmaq mümkün olacaq.
Bu hissədə reklamın tamamilə süni intellekt tərəfindən yaradıldığı və ya AI vasitəsilə redaktə edildiyi barədə məlumat göstəriləcək.
Google bildirir ki, süni intellekt şirkətlərə məhsul şəkilləri və digər reklam materiallarını daha sürətli və daha aşağı xərclə hazırlamağa imkan verir. Məsələn, bəzi hallarda məhsul fotolarını çəkmədən də AI vasitəsilə yüksək keyfiyyətli vizuallar yaratmaq mümkündür. Lakin belə məzmun real görüntülərdən seçilmədikdə istifadəçiləri çaşdıra bilər.
İndiyədək Google AI istifadəsinin açıqlanmasını yalnız seçki reklamları üçün məcburi edirdi. Yeni qaydalar isə bu yanaşmanı kommersiya reklamlarına da şamil edir.
İlk mərhələdə sistem yalnız Google-un öz süni intellekt alətləri ilə yaradılan və ya redaktə edilən reklamları avtomatik müəyyən edəcək. Reklamverənlər üçüncü tərəf AI xidmətlərindən istifadə etdikdə isə bunu özləri bəyan etməli olacaqlar.
Bununla belə, Google bu məlumatların düzgünlüyünü ayrıca yoxlamayacağını bildirib. Şirkət əlavə edib ki, bəzi ölkələrdə AI ilə yaradılmış reklamların işarələnməsi yerli qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçiriləcək.