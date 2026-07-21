BYD 920 km yürüş ehtiyatına malik lüks Denza Z9S elektromobilini təqdim etdi

BYD premium Denza Z9S elektrik sedanını rəsmi olaraq təqdim edib. Artıq Çin və Avropada satışda olan Denza Z9 GT universalından fərqli olaraq, yeni model fastbek kuzovu ilə klassik idman sedanlarını sevən sürücülər üçün hazırlanıb.
Denza Z9S-in ölçüləri 5090 × 1980 × 1490 mm, təkər bazası isə 3025 mm təşkil edir. Bu, modeli Z9 GT-dən bir qədər daha kompakt edir. Baza versiyaları modifikasiyadan asılı olaraq 429 və ya 496 at gücünə malik bir elektrik mühərriki ilə təchiz olunub.
Avtomobil 102,3 kVt·saat tutumlu batareya ilə təklif olunur və CLTC standartına əsasən 920 kilometrə qədər yürüş ehtiyatı vəd edir. Bu göstərici onu seriya istehsalı olan elektromobillər arasında ən uzunmənzilli modellərdən birinə çevirir.
BYD eyni zamanda üç elektrik mühərrikli daha güclü Denza Z9S versiyasını da hazırlayır. Məlumata görə, bu modelin ümumi gücü 1200 at gücünə yaxın olacaq və o, bazarın ən performanslı elektrik sedanları ilə rəqabət aparacaq.
Salon yeni nəsil AI Intelligent Cockpit multimedia sistemi ilə təchiz edilib. Şirkətin sözlərinə görə, süni intellektlə çalışan sistem yalnız səsli əmrləri tanımır, həm də sürücünün niyyətini anlayaraq avtomobillə daha təbii qarşılıqlı əlaqə yaradır.
Denza Z9S-in təqdimatı, Goodwood Sürət Festivalında debüt edən Denza Z elektrik superkarından qısa müddət sonra baş tutub. BYD artıq bildirib ki, həmin model üçün ilkin sifarişlərin sayı cəmi bir neçə gün ərzində 1000-i ötüb.