AnTuTu: самые мощные Android-флагманы и смартфоны среднего уровня июня

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала свежие рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и средней ценовой категории по итогам июня 2026 года.
В рейтинге флагманских смартфонов оказался всего один с чипом MediaTek Dimensity 9500, остальные девять построены на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Лидером стал iQOO 15 Ultra с результатом 4 142 923 балла. На втором месте — Nubia Red Magic 11s Pro+ с разогнанной версией Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 4 101 393 баллами, а на третьем — iQOO 15 с 4 052 100 баллами.
В Топ-10 также вошли смартфоны Vivo X300 Ultra, Realme GT8 Pro, Honor Win, OPPO Find X9 Ultra Satellite Edition, Honor Magic8 Pro, iQOO 15T и Honor Magic8.
Весь рейтинг смартфонов среднего уровня, как и в прошлом месяце, заняли устройства на базе процессоров MediaTek Dimensity. Первое место занял iQOO Z11 на базе разогнанной версии Dimensity 8500, набравший 2 308 635 баллов. На втором – Honor 600 Pro с Dimensity 8550 Elite, его результат составил 2 173 366 баллов. Замыкает тройку Honor WIN Turbo на базе Dimensity 8500 Elite с показателем 2 168 740 баллов.
Далее идут OPPO Reno16, OPPO Reno15 Pro, Xiaomi 17T, OPPO Reno 15, Redmi Turbo 5, OPPO K13 Turbo 5G и Realme Neo7 SE.
Статистика была собрана в период с 1 по 30 июня 2026 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.