В странах ЕС новые ноутбуки мощностью до 100 Вт обязаны поддерживать зарядку через USB Type-C

Новый этап директивы о едином зарядном разъеме в технике, продаваемой в Европейском союзе (ЕС), вступил в силу. С 28 апреля все новые модели ноутбуков в ЕС, потребляющие менее 100 Вт, должны поддерживать зарядку через USB Type-C. Ограничение не распространяется на уже продающиеся ноутбуки, а также на подержанные и восстановленные устройства. Ранее, с 2024 года, аналогичные требования начали применяться к смартфонам и планшетам.

Производители ноутбуков должны не только оснащать устройства портом USB-C для зарядки, но и предлагать покупателям конфигурацию без блока питания в коробке. При этом закон не запрещает включать зарядку в комплект, но требует дать пользователю выбор. Исключение составляют устройства мощностью свыше 100 Вт: мощные игровые и другие ноутбуки по-прежнему могут использовать традиционные разъемы питания, но все равно они должны иметь USB-C для зарядки.

Если производители не выполняют требование, официальная продажа их ноутбуков в Евросоюзе будет запрещена. Инициатива направлена на борьбу с электронными отходами и унификацию зарядных устройств. По оценкам Еврокомиссии, единый стандарт зарядки сократит электронные отходы ежегодно до 11 000 тонн, а также сэкономит потребителям 250 млн. евро в год.