Mercedes-Benz fiziki düymələri geri qaytaracaq

Mercedes-Benz müştərilərin tənqidindən sonra avtomobillərində fiziki düymələrdən yenidən istifadə etməyə qərar verib. Şirkət etiraf edib ki, bütün funksiyaların sensor ekranlar və gizli menyular vasitəsilə idarə olunması hər zaman rahat olmur.
Bununla belə, şirkət böyük ekranlardan tamamilə imtina etmir. Yeni modellərdə panelin demək olar ki, bütün hissəsini əhatə edən MBUX Hyperscreen sistemi qorunub saxlanılacaq. Sadəcə, onun yanında yenidən ənənəvi düymə və idarəetmə elementləri də yer alacaq.
Söhbət sürücünün tez-tez istifadə etdiyi əsas funksiyalardan gedir. Bu düymələr həm mərkəzi konsolda, həm də sükan üzərində yerləşdiriləcək.
Şirkət nümayəndələrinin sözlərinə görə, bu addım rəqəmsal texnologiyalarla rahat və intuitiv idarəetmə arasında optimal balans yaratmağa imkan verəcək.
İlk olaraq yenilənmiş idarəetmə sistemi Mercedes-Benz GLC və Mercedes-Benz C-Class modellərində tətbiq olunacaq. Bu avtomobillərin 2026-cı ilin sonuna doğru təqdim olunacağı gözlənilir.