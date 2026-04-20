Windows 11-də yeni dövr: tapşırıq panelinə süni intellekt agentləri gəlir

Microsoft Windows 11 üçün maraqlı bir yenilik üzərində işləyir — artıq yaxın gələcəkdə əməliyyat sisteminin tapşırıq panelində (taskbar) süni intellekt agentləri olacaq.
Baxmayaraq ki, şirkət bəzi AI funksiyalarından imtina edib, bu dəfə əksinə, platformanı üçüncü tərəf neyroşəbəkə tərtibatçılarına açıb. Bu o deməkdir ki, tapşırıq panelində yalnız Microsoft Copilot deyil, digər AI agentləri də yer ala biləcək.
Hazırda yenilik Windows 11-in test versiyalarında (26100.8313 və 26200.8313) sınaqdan keçirilir. Tapşırıq panelinin ilk “sakini” isə Microsoft 365 Researcher olub. Bu agent internetdə məlumat axtarır və analitik hesabatlar hazırlaya bilir. Ən maraqlı detal isə odur ki, istifadəçi sorğunun icra vəziyyətini birbaşa tətbiq ikonunda görünən progress-bar vasitəsilə izləyə bilər — pəncərəni açmağa belə ehtiyac yoxdur.
Gələcəkdə digər inkişaf etdiricilərin həllərinin də dəstəklənməsi gözlənilir. AI agentləri iş mühiti ilə qarşılıqlı əlaqə quracaq, ekranda göstərilən məlumatları ümumiləşdirəcək və müxtəlif tapşırıqları avtomatlaşdıracaq.
Bu funksiyanın Windows 11-in stabil versiyasına nə vaxt gələcəyi isə hələ açıqlanmayıb.