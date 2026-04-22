Redmi Pad 2 SE 4G — бюджетный планшет получил сбалансированную начинку

Компания Xiaomi представила недорогой планшет Redmi Pad 2 SE 4G, ориентированный на выполнение базовых повседневных задач и потребление контента. Корпус устройства выполнен из цельного алюминия.

Redmi Pad 2 SE 4G оборудован 9,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2048×1280 пикселей (250 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 180 Hz и яркостью до 600 нит. Матрица имеет тройную сертификацию TÜV Rheinland по защите зрения — низкий уровень синего света, отсутствие мерцания и циркадная совместимость.

За производительность планшета отвечает довольно свежий 6-нм процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2. В AnTuTu платформа набирает около 700 000 баллов. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 Gb, накопителя UFS 2.2 — 128 Gb. Расширить объем встроенной памяти можно с помощью карты microSD до 2 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7600 мАч с 18-ваттной зарядкой, но в комплекте идет адаптер 15 Вт. В оснащение планшета также входят поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, основная 8 Мп камера, фронтальная на 5 Мп, nano-SIM (только в 4G-версии), симметричные стереодинамики с Dolby Atmos и 3,5 мм аудиоразъем. Габариты и вес: 226,51 х 147,97 х 7,4 мм, 401 гр. Работает планшет под управлением Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Redmi Pad 2 SE 4G выйдет в темно-сером и серебристом цветах корпуса. Цена в Китае составляет $205 – вариант с поддержкой 4G, а Wi-Fi версия обойдется покупателям в $160.