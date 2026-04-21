21 апреля, 2026
Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition: OLED-экран 120 Hz, чип Kirin и фирменная ОС

Компания Huawei представила ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, ориентированный на молодую аудиторию. По словам производителя, это не просто новая версия ноутбука MateBook 14 с фирменным программным обеспечением, а совершенно новый компьютер.

MateBook 14 HarmonyOS Edition получил тонкий корпус толщиной 14,5 мм и весом 1,33 кг, а также нестандартные цвета — зеленый, розовый и серый. Ноутбук выпускается с клавиатурой в тон корпуса и круглыми кейкапами в духе пишущих машинок из прошлого столетия. При желании, можно выбрать модификацию со стандартной формой колпачков клавиш (только в серой расцветке). Клавиатура обладает ходом клавиш 1,5 мм, а корпус ноутбука D-образной формы располагает почти 5000 крошечных вентиляционных отверстий.

Ноутбук оснащен 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K (2880×1920 пикселей), соотношением сторон 3:2, частотой 120 Hz и пиковой яркостью 500 нит. Экран поддерживает полный охват цветовых пространств sRGB и P3, а также отображает 1,07 млрд. цветов. В качестве опции доступно покрытие PaperMatte для снижения бликов, что делает модель подходящей не только для просмотра контента, но и для работы с графикой. Есть поддержка стилуса M-Pen 3.

В основе MateBook 14 HarmonyOS Edition лежит фирменный процессор Kirin X90. Точные характеристики чипа не сообщаются, известно лишь, что его TDP составляет 40 Вт. Используется система охлаждения с двумя вентиляторами. Объем оперативной памяти, в зависимости от конфигурации, может составлять 24 или 32 Gb, емкость SSD-накопителя — 512 Gb или 1 Tb.

Аккумулятор на 70 Вт·ч обеспечивает до 21 часа воспроизведения видео, поддерживается зарядка мощностью 66 Вт. Набор портов включает HDMI 2.1, USB-C, два USB-A и разъем для гарнитуры. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink и веб-камера с разрешением 1080p. На ноутбук установлена операционная система HarmonyOS 6.1 с ИИ-функциями. Huawei отмечает, что для HarmonyOS доступны более 17 000 различных приложений.

Цены и конфигурации Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition:

  • 24/512 Gb — $967 (с матовым экраном PaperMatte — $1085);
  • 24 Gb/1 Tb — $1115 (с матовым экраном PaperMatte — $1232);
  • 32 Gb/1 Tb — $1261.

Ноутбук уже доступен для предзаказа в Китае. Продажи начнутся 28 апреля.

