15 апреля, 2026
ОАО «Təmiz Şəhər» перенесло свои ИТ-системы в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики №718 «О создании Правительственного облака (G-cloud) и предоставлении облачных услуг».

В соответствии с данным Указом ОАО «Təmiz Şəhər» — перенесло свои информационные системы и ресурсы в «Правительственное облако». Учреждение разместило свои ИТ-системы в Бакинском Главном дата-центре «AzInTelecom». Компания «AzInTelecom» предоставила учреждению услуги виртуального сервера — IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и резервного копирования — BaaS (Backup-as-a-Service). Таким образом, учреждение обеспечило высокую доступность своих критически важных систем.

Проект «Правительственное облако» реализуется ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. В рамках проекта проводится полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в дата-центры «AzInTelecom». Миграция позволяет учреждениям снизить ИТ-расходы, а их информационные системы размещаются внутри страны — в едином центре — и обеспечиваются круглосуточным мониторингом.

Необходимо отметить, что ООО «AzInTelecom» стало первой организацией в регионе Южного Кавказа, получившей сертификат TIER III, который определяет международные стандарты в сфере облачных услуг.

