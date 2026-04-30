Mobil prosessor tədarüklərinin qlobal reytinqi yeniləndi

Counterpoint Research analitikləri mobil prosessor bazarı üzrə yeni hesabat yayımlayıb — və nəticələr gözləniləndən daha maraqlıdır. Görünür, bazarda liderlik uğrunda mübarizə daha da kəskinləşir.
2026-cı ilin birinci rübündə smartfonlar üçün SoC tədarükləri illik müqayisədə 8% azalıb. Bunun əsas səbəbi çip çatışmazlığıdır. Premium seqment nisbətən stabil qalsa da, büdcə cihazlarında istehsalçılar xərcləri azaltmaq üçün daha ucuz çiplərə üstünlük verir.
Bu fonda Qualcomm tədarükləri 5% azalıb, MediaTek 3% geriləyib, Unisoc isə 3% artım göstərib. Eyni zamanda, Apple bazar payını 15%-dən 19%-ə yüksəldib, Samsung isə 5%-dən 7%-ə qədər artım əldə edib.
Əvvəllər gözlənilirdi ki, Qualcomm premium seqment sayəsində mövqeyini gücləndirəcək. Lakin bu təsir zəif olub — məsələn, Samsung Galaxy S26 seriyasında həm Snapdragon 8 Elite Gen 5, həm də Exynos 2600 istifadə olunur. Üstəlik, Xiaomi 17 seriyasına tələbat gözləniləndən aşağı olub.
Analitik Shivani Parashar qeyd edir ki, xüsusilə büdcə seqmentində istehsalçılar xərcləri azaltmaq üçün daha çox Unisoc həllərinə keçə bilər. Şirkət əsasən 4G və giriş səviyyəli 5G cihazlarda mövqeyini gücləndirməyi planlaşdırır. Bu artımda REDMI və POCO kimi brendlərin dəstəyi mühüm rol oynayıb.
Digər tərəfdən, vəziyyəti çətinləşdirən daha bir faktor var: yaddaş çiplərinin qiyməti 2026-cı ilin ilk rübündə 50–55% artıb və yaxın aylarda daha da yüksələcəyi gözlənilir. Bu səbəbdən istehsalçıların yeni SoC modellərinin hazırlanmasını yavaşlatması və bəzi layihələri təxirə salması ehtimal olunur.