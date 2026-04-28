Kingston представил SSD-накопитель серии DC3000ME на 30,72 Tb

Компания Kingston расширила серию SSD-накопителей DC3000ME, представив новую модель емкостью 30,72 Tb. Устройство, рассчитанное на дата-центры, выполнено в форм-факторе SFF U.2 толщиной 15 мм и использует высокоскоростной интерфейс PCIe 5.0 NVMe.

Заявленная скорость последовательного чтения — до 14 000 Мбайт/с, скорость последовательной записи — до 9700 Мбайт/с. Показатель IOPS при произвольном чтении достигает 2,6 млн., при произвольной записи — 350 тыс. Заявленная задержка при чтении составляет менее 175 мкс, при записи — менее 12 мкс. Гарантированный объем записанной информации — 56 064 Tb. SSD рассчитан на одну полную перезапись в сутки (1 DWPD) на протяжении пяти лет. Средняя наработка на отказ — 2 млн. часов.

Полная обратная совместимость с PCIe 4.0 позволяет использовать DC3000ME в смешанных серверных средах. Накопитель использует память 3D eTLC NAND, поддерживает механизм защиты данных в случае отключения питания (PLP) и аппаратное шифрование AES-256 и TCG Opal 2.0. Энергопотребление в режиме простоя составляет 9 Вт, в режиме чтения — 9,5 Вт. Диапазон рабочих температур — от 0 до +70 °C. Устройство имеет габариты 100,5 × 69,8 × 14,8 мм и весит 160,5 гр.

Kingston предоставит на эту модель 5-летнюю гарантию и бесплатную техническую поддержку. Цена и дата выхода SSD-накопителя пока не объявлены.