Google Anthropic-ə 40 milyard dollara qədər sərmayə qoymağa hazırlaşır

Google süni intellekt sahəsində mövqeyini gücləndirmək üçün Anthropic şirkətinə iri həcmli investisiya planlaşdırır. Məlumata görə, ümumi məbləğ 40 milyard dollara qədər çata bilər.
Razılaşmaya əsasən, ilkin mərhələdə 10 milyard dollar ayrılacaq. Qalan 30 milyard dollar isə şirkətin müəyyən göstəricilərə çatmasından asılı olaraq mərhələli şəkildə yatırılacaq.
Əgər saziş tamamlanarsa, Anthropic-in bazar dəyəri 350–380 milyard dollar aralığında qiymətləndirilə bilər. Qeyd edək ki, şirkət ilin əvvəlində ayrıca maliyyələşdirmə raundunda artıq 30 milyard dollar cəlb edib. Google 2023-cü ildən bu yana Anthropic-ə 3 milyard dollardan çox sərmayə qoyub və azlıq payına sahibdir. Paralel olaraq Amazon da 5 milyard dollar investisiya edib və müəyyən şərtlərlə əlavə 25 milyard dollar yatırmaq hüququna malikdir.
Yeni tərəfdaşlıq çərçivəsində Google Cloud infrastrukturu daha geniş istifadə olunacaq — həm modellərin öyrədilməsi, həm də onların tətbiqi üçün. Növbəti 5 il ərzində Anthropic 5 giqavatadək hesablama gücü əldə edə bilər. Bundan əlavə, Amazon infrastrukturu hesabına ilin sonuna qədər təxminən 1 giqavat əlavə gücün artırılması planlaşdırılır.
Şirkət həmçinin Broadcom və CoreWeave ilə uzunmüddətli müqavilələr bağlayıb. Google isə ABŞ-da yeni data mərkəzlərinin tikintisinə təxminən 50 milyard dollar sərmayə qoymağı planlaşdırır.
2021-ci ildə OpenAI-dən ayrılan mütəxəssislər tərəfindən yaradılan Anthropic, Claude adlı AI modellər xəttini inkişaf etdirir. Xüsusilə proqramlaşdırma alətləri sahəsində bu modellərə tələbatın artması şirkətin hesablama resurslarına yükü ciddi şəkildə artırıb.
Maraqlıdır ki, Google və Anthropic bir tərəfdən tərəfdaş olsa da, digər tərəfdən süni intellekt bazarında rəqib olaraq qalırlar.
Bundan əlavə, Anthropic-in artıq oktyabr ayında IPO keçirmə ehtimalını nəzərdən keçirdiyi bildirilir. Lakin bu razılaşma hələ rəsmi olaraq təsdiqlənməyib.