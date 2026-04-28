Geely AI sürücülü Eva Cab robotaksini təqdim etdi

Geely ilk robotaksi prototipini — Eva Cab modelini nümayiş etdirib. Yeniliyin əsas fərqi onun süni intellektlə idarə olunmasıdır — avtomobil xüsusi hazırlanmış AI modeli ilə təchiz olunub.
Şirkətin bildirdiyinə görə, Step 3.5 adlı model 196 milyard parametrə malikdir və yüksək dəqiqliklə avtonom idarəetməni təmin etmək üçün yaradılıb. Platformanın hesablama gücü 1400 TOPS-a çatır ki, bu da real vaxt rejimində məlumatların emalına və sürətli qərar qəbuluna imkan verir. Geely iddia edir ki, sistem insan sürücüdən üç dəfə daha sürətli reaksiya verə bilir və gündəlik yol vəziyyətlərinin 99%-nin öhdəsindən gəlir.
Sistemin əsasında World Action Model (WAM) dayanır. Bu model ətraf mühitin qavranmasından qərar qəbuluna qədər bütün prosesi vahid, qapalı dövr kimi idarə edir. Nəticədə Eva Cab hətta mürəkkəb şəraitdə belə təcrübəli sürücünün davranışını təqlid edir.
Robotaksi 43 müxtəlif sensorla təchiz olunub, o cümlədən LiDAR modulları və yüksək keyfiyyətli kameralar. Bu sistem 360 dərəcə baxış bucağı yaradır və avtomobilin ətraf mühiti — digər nəqliyyat vasitələri, piyadalar və gözlənilməz maneələri — daim izləməsinə imkan verir.
Daxili testlər zamanı Eva Cab çətin şəhər şəraitində yüksək dəqiqlik və etibarlılıq nümayiş etdirib. Məsələn, avtomobil U-dönüşlərini 95% dəqiqliklə yerinə yetirə bilib.
Bundan əlavə, modeldə AI dəstəkli rəqəmsal şassi idarəetmə sistemi tətbiq olunub. O, cəmi 4 millisaniyə ərzində reaksiya verir və ekstremal vəziyyətlərdə risklərin qarşısını almağa kömək edir.
Geely planlarına görə, Eva Cab-in seriyalı istehsalı və kommersiya istifadəsi 2027-ci ildə başlayacaq. Qiymət hələ açıqlanmayıb.