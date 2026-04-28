Apple süni intellekt strategiyasını yenidən quracaq

Apple daxilində süni intellektin gələcək rolu ilə bağlı genişmiqyaslı dəyişikliklər müzakirə olunur. Şirkət həm məhsullarında, həm də daxili proseslərində AI-dan necə istifadə edəcəyini yenidən nəzərdən keçirir.
Bu barədə Apple-ın aparat təminatı üzrə baş vitse-prezidenti John Ternus əməkdaşlarla görüş zamanı danışıb. Onun sözlərinə görə, süni intellekt şirkət üçün iki əsas istiqamətdə inkişaf edəcək.
Birinci istiqamət AI-nın Apple daxilində istifadəsidir — əməkdaşların işini asanlaşdırmaq, prosesləri optimallaşdırmaq və müştərilərlə ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün. İkinci istiqamət isə texnologiyanın birbaşa məhsullara və servis xidmətlərinə inteqrasiyasıdır.
Məşhur analitik Mark Qurmanın məlumatına görə, Ternus vurğulayıb ki, Apple yeni texnologiyaları sadəcə “trend xatirinə” tətbiq etməyəcək. Şirkət üçün əsas meyar real fayda və istifadəçi təcrübəsinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu yanaşma xüsusilə Siri və Apple Intelligence kimi sistemlərin inkişafında özünü göstərir.
Ternus həmçinin qeyd edib ki, müasir AI texnologiyaları artıq əvvəllər mümkün sayılmayan tapşırıqları yerinə yetirməyə imkan verir. Bu, Apple-a öz məhsullarını daha dərindən analiz etməyə, zəif nöqtələri aşkar etməyə və onları təkmilləşdirməyə şərait yaradır.
Onun sözlərinə görə, hazırkı mərhələ mühəndislik baxımından ən vacib dövrlərdən biridir. Süni intellekt alətlərinin sürətli inkişafı yeni məhsullar üzərində işləmək üçün əvvəlkindən daha geniş imkanlar açır.
Eyni zamanda, John Ternus Apple daxilində mühəndis yönümlü əsas fiqurlardan biri kimi dəyərləndirilir. Onun yanaşması texniki tərəfə fokuslanması ilə seçilir və bu, Tim Kukun idarəetmə modelindən müəyyən qədər fərqlənir.
Hazırda Apple süni intellekt strategiyasını formalaşdırmağa davam edir. Əsas prioritetlər səsli köməkçilərin təkmilləşdirilməsi, avtomatlaşdırma imkanlarının genişləndirilməsi və AI-nın əməliyyat sistemlərinə daha dərin inteqrasiyasıdır.
Şirkət həmçinin mövcud AI funksiyalarını yalnız başlanğıc mərhələ kimi qiymətləndirir və gələcəkdə məlumatların ağıllı emalı və istifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqə sahəsində imkanları daha da genişləndirməyi planlaşdırır.