Apple MacBook Neo satışları partladı — şirkət təcili əlavə sifarişlər verir

Apple-ın büdcə seqmentinə yönəlmiş MacBook Neo modeli gözlənilmədən böyük uğur qazanıb. UDN mənbəsinin məlumatına görə, noutbukun mövcud ehtiyatları artıq tükənib və şirkət təcili şəkildə əlavə istehsal sifarişləri verməyə məcbur olub.
Yeni proqnozlara əsasən, Apple ilin sonuna qədər 10 milyondan çox MacBook Neo satmağı planlaşdırır. Halbuki əvvəlki gözləntilər 7–8 milyon səviyyəsində idi. Analitiklər isə ümumiyyətlə satışların 5 milyon civarında olacağını düşünürdülər. Hətta bu nəticə ilə belə model 600–800 dollar seqmentində bazarın təxminən 10%-ni tuta bilərdi.
Maraqlıdır ki, istehsalda əsas məhdudiyyət prosessorla bağlıdır. A18 Pro çipi ilkin mərhələdə qismən qüsurlu (GPU nüvələrindən biri deaktiv edilmiş) variantlarda istifadə olunurdu. Bu isə Apple üçün müəyyən mənada daha sərfəli idi. Lakin hazırda bu ehtiyatlar tükənmək üzrədir.
Bu səbəbdən şirkət yeni çip partiyalarını sifariş etmək üçün TSMC ilə əməkdaşlığı genişləndirməli olacaq.