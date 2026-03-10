spot_img
11 марта, 2026
spot_img
ДомойТехнологииАвтомобилиXiaomi elektromobil zavodunda humanoid robotları işə saldı

Xiaomi elektromobil zavodunda humanoid robotları işə saldı

Humanoid robotlar artıq sadəcə texnoloji sərgilərin prototipləri olmaqdan çıxaraq real istehsal proseslərinə daxil olmağa başlayır. İndi isə Xiaomi də bu istiqamətdə addım ataraq elektromobillərin istehsal xəttində insanabənzər robotu işə salıb.

Robot zavodda xüsusi montaj sahəsində «self-tapping» vintlərin quraşdırılması ilə məşğuldur və bu prosesdə insan əməyinə yaxın sürət nümayiş etdirir.

Üç saat davamlı işləmə zamanı sistem 90,2% dəqiqlik və 76 saniyəlik əməliyyat dövrü kimi nəticələri göstərib. Bu göstəricilər real istehsal prosesində insan iş tempinə kifayət qədər yaxın hesab olunur.

Robotun öyrədilməsi Vision-Language-Action (görmə-dil-hərəkət) modelinə əsaslanır. Model təxminən 4,7 milyard parametrə malikdir və robotun ətraf mühiti tanımasına, komandaları başa düşməsinə və uyğun hərəkət etməsinə imkan verir.

Sistemin kontrolleri 1 millisaniyədən də az müddətdə yenilənir. Eyni zamanda robotun sabit işləməsi yüz milyonlarla simulyasiya edilmiş ssenari əsasında sınaqdan keçirilib.

Bu yanaşma nəticəsində sistem sadə mexaniki manipulyator deyil, mühit dəyişikliklərinə uyğunlaşa bilən ağıllı robot kimi formalaşdırılıb.

Xiaomi yaxın beş il ərzində texnologiyanı geniş miqyasda tətbiq etməyi planlaşdırır. Şirkət həmçinin gələcəkdə humanoid robotların istehlak bazarına çıxarılması ehtimalını da istisna etmir.

Предыдущая статья
Fruit Ninja-nın müəllifləri işçiləri ixtisar edir
Следующая статья
В Бейлагане при поддержке Azercell стартовали STEM-курсы для девочек
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,800ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»