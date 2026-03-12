Trendforce: 2026-cı ildə noutbuklar 40%-ə qədər bahalaşa bilər

Analitik şirkət TrendForce 2026-cı ildə noutbuk bazarında qiymətlərin ciddi şəkildə artacağı ilə bağlı yeni proqnoz açıqlayıb. Ekspertlərin hesablamalarına görə, süni intellekt texnologiyalarına artan tələbat kompüter komponentlərinin qiymətini yüksəldərək noutbukların ümumi dəyərinə ciddi təsir göstərə bilər.
Analitiklərin fikrincə, 2026-cı ildə qlobal noutbuk bazarı ikiqat təzyiq altında qalacaq: bir tərəfdən zəif tələbat, digər tərəfdən isə komponentlərin bahalaşması. Məsələn, 2025-ci ilin birinci rübündə noutbuk qiymətinin təxminən 15%-ni operativ yaddaş (DRAM) və SSD təşkil edirdisə, 2026-cı ilin eyni dövründə bu göstərici artıq 30%-ə yaxınlaşır. Prosessoru da nəzərə alsaq, bu komponentlərin ümumi payı təxminən 45%-ə qədər yüksəlir.
Proqnoza əsasən, hazırda təxminən 900 dollar olan noutbukların qiyməti yaxın vaxtlarda orta hesabla 40%-ə qədər arta bilər. Bahalaşmanın əsas səbəbləri kimi yaddaşın qiymətinin artması və tədarük zəncirində yaranan problemlər göstərilir. Süni intellekt texnologiyalarının inkişafı fonunda istehsalçılar daha güclü prosessorlara üstünlük verir və nəticədə büdcə seqmenti üçün komponent çatışmazlığı yaranır.
Bu vəziyyət artıq Intel və AMD çipləri ilə təchiz olunan münasib qiymətli noutbukların bazarda əlçatanlığına təsir göstərməyə başlayıb.