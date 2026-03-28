SpaceX gələcəyin kosmik data mərkəzlərini göstərdi: hesablamalar artıq orbitdə aparılacaq

SpaceX kosmosda yerləşən data mərkəzləri ideyasını reallığa çevirməyə doğru böyük addım atır. Şirkətin yeni layihəsi məlumatların emalı və süni intellekt tapşırıqlarının Yer orbitindən kənarda həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Layihə çərçivəsində İlon Mask AI Sat Mini adlı yeni peyklərdən bəhs edib. Onun sözlərinə görə, hər bir peyk 100 kVt-a qədər enerji istehsal edə biləcək ki, bu da kosmosda güclü hesablama infrastrukturu qurmağa imkan verəcək.
Planlar kifayət qədər ambisiyalıdır: SpaceX gələcəkdə 1 milyona qədər peyk yerləşdirməyi düşünür. Bununla yanaşı, Terafab adlı yeni təşəbbüs də hazırlanır — bu layihə ildə ümumi gücü 1 teravata çatan prosessorların istehsalını nəzərdə tutur. Xüsusi olaraq hazırlanacaq D3 chip kosmos şəraitinə uyğun optimallaşdırılacaq.
Peyklər böyük günəş panelləri və təxminən 100 m² sahəyə malik radiatorlarla təchiz olunacaq. Bu, həm enerji təminatını, həm də soyutma sistemini effektiv şəkildə təşkil etməyə imkan verəcək.
İlon Mask hesab edir ki, belə kosmik data mərkəzləri yaxın 2–3 il ərzində yerüstü alternativlərdən daha ucuz ola bilər. Daha uzaq perspektivdə isə şirkət hətta Moon üzərində peyklər yaratmağı planlaşdırır və onların buraxılışı üçün elektromaqnit katapultlardan istifadəni nəzərdən keçirir.