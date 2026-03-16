QNAP TS-473A — король апгрейда!

В условиях нестабильной экономики и растущих требований к кибербезопасности, бизнес в Азербайджане все чаще ищет не просто NAS, а долгосрочную инфраструктурную платформу. QNAP NAS TS-473A — это не новинка рынка, а модель, которая доказала устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся требованиям.

В 2025 году на рынке появились устройства с интегрированными NPU, энергоэффективными процессорами и более компактными корпусами. Тем не менее QNAP продолжает делать ставку не на интеграцию, а на гибкость — прежде всего через PCIe-расширяемость и x86-платформу. Мы протестировали TS-473A в актуальной конфигурации с двумя HDD Seagate IronWolf объемом 2 ТB и ИИ-ускорителями QAI-M100 и QAI-U100, дополненной двумя Kingston 1TB SATA SSD и двумя Kingston 128GB M.2 SSD, любезно предоставленными компанией Techpro DC — официальным дистрибьютором QNAP и Kingston в Азербайджане и странах региона, чтобы понять, насколько модель соответствует требованиям 2026 года.

Основные характеристики QNAP NAS TS-473A:

Модель: Turbo Station TS-473A-8G.

Процессор: AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-Core 2,20 GHz.

Оперативная память: 8 GB DDR4 SO-DIMM 2.666 MHz.

Накопители: 4 отсека 3,5/2,5″ SATA 6 Гбит/с.

Интерфейсы: задние — два 2,5GbE RJ45, два USB 3.2 Gen 2 Type A, один USB 3.2 Gen 1 Type C, разъем Kensington, питание; передние — USB 3.2 Gen 2 Type A, кнопка «One-Touch Copy».

Размеры (ВxШxГ): 88,2х199,3х280,8 мм.

Вес без дисков: 5,03 кг.

Дополнительно: ИК-приёмник, поддержка QTS или QuTS hero, гарантия 3 года.

Почему AMD в NAS — это уже не эксперимент

Устройство базируется на процессоре AMD Ryzen V1500B (4 ядра / 8 потоков, 2,2 GHz, архитектура Zen). Важно понимать, что это не «настольный» Ryzen, а embedded-платформа серверного класса. Чип поддерживает ECC-память и рассчитан на круглосуточную нагрузку. В сочетании с QuTS hero (ZFS) поддержка ECC становится критичным фактором устойчивости. В сегменте SMB это означает:

полноценную многопоточность для виртуальных машин и контейнеров;

стабильную работу при параллельных задачах (бэкап + пользователи + индексация);

более предсказуемое, чем у бюджетных SoC-платформ, поведение под нагрузкой.

Переход с NAS на базе Intel в повседневной работе почти незаметен, о чем мы можем судить после прошлогоднего теста модели QNAP NAS TS-464. Разница ощущается в сценариях виртуализации и одновременной нагрузки. Поэтому платформа AMD в NAS сегодня это уже не эксперимент, а рациональный выбор для задач с вычислительной составляющей.

Дизайн и аппаратная часть

Корпус TS-473A выполнен в классическом черном формате tower. Основа корпуса — металл, а передняя панель — пластик. Визуально устройство выглядит функционально и утилитарно, больше подходя для размещения в серверной стойке или под столом. За темной передней панелью находятся четыре отсека для дисков с возможностью горячей замены. Отсеки можно заблокировать индивидуально, а установка дисков предельно проста:

3,5-дюймовые HDD: устанавливаются без инструментов быстро и надежно с помощью боковых зажимов.

2,5-дюймовые SSD: требуют традиционной фиксации винтами (винты в комплекте).

Особенно привлекательна детальная светодиодная индикация на передней панели. Помимо обычных индикаторов LAN, USB и четырех HDD, TS-473A имеет отдельные светодиоды для двух слотов M.2. Это позволяет мгновенно видеть активность NVMe-кеша или SSD без входа в веб-интерфейс.

Сзади установлен крупный 120 мм вентилятор для охлаждения дисков, который остается достаточно тихим при обычной нагрузке. Процессор AMD Ryzen выделяет значительное тепло, поэтому в корпусе установлен дополнительный маленький 60 мм вентилятор. Такая система эффективно охлаждает устройство и даже под полной нагрузкой TS-473A не очень шумная, чем бюджетные NAS.

Внутри корпуса аккуратно размещены два слота SO-DIMM RAM и два PCIe, доступ к которым также ничем не затруднен. QNAP NAS TS-473A — отличный пример удобной для обслуживания конструкции.

Возможности подключения и расширяемость

Набор внешних интерфейсов NAS включает:

2× 2,5 GbE (RJ45) сзади — достаточно для домашнего использования, скорость передачи данных примерно 280 МБ/с.

3× USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) — два сзади, один спереди, и USB-C 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) сзади — достаточно для быстрого создания резервных копий.

Для профессионалов есть два слота PCIe Gen3 x4, что является почти редкостью в этом сегменте. Можно, например, установить карту 10GbE. HDMI отсутствует, поэтому данный NAS не может напрямую выступать медиаплеером без GPU. Внутри также есть два слота M.2 NVMe (2280), подключенные через PCIe Gen3 x1. Для SSD-кеша этого достаточно, но скоростные NVMe SSD с заявленной скоростью 7 ГБ/с будут ограничены до приблизительно 800 МБ/с. Но для операционной системы, приложений и кеша этого вполне достаточно.

PCIe как фактор жизненного цикла

Именно наличие двух полноценных PCIe Gen3 x4 делает TS-473A долгоживущей платформой. Возможности расширения включают установку:

10GbE / 25GbE сетевых карт;

комбинированных NVMe + 10GbE решений;

GPU при необходимости.

В большинстве NAS этого класса расширяемость либо отсутствует вовсе, либо предельно ограничена. Устройство от QNAP может эволюционировать вместе с вашей инфраструктурой, так как именно PCIe, а не количество дисков, определяет срок службы этой модели. Для бизнеса важна не максимальная производительность сегодня, а предсказуемость на горизонте 3-5 лет. Возможность поэтапного апгрейда через PCIe снижает риск полной замены оборудования и делает инвестицию более управляемой.

Операционная система: QTS или QuTS hero

QTS на базе Linux ext4 — основное преимущество NAS этого класса от QNAP. Быстрая, потребляющая мало памяти, поддерживающая все необходимые домашние приложения. Container Station (Docker) и QuMagie работают плавно, а Qtier (SSD-кеш) гибко настраивается.

QuTS hero — корпоративная система на ZFS. Ее преимущества заключаются в самовосстановлении данных (bit rot), inline-сжатии и эффективных снэпшотах. К сожалению, у нее завышенные требования к оперативной памяти, поэтому мы рекомендуем сразу нарастить ее до 16-32 Gb ECC для продуктивной работы. Также возможна установка операционных систем TrueNAS Scale или Unraid OS, для загрузки которых достаточно USB-накопителя.

Производительность и тесты

Процессор AMD Ryzen V1500B до сих пор дает приличную многопоточную производительность, превосходя многие современные бюджетные CPU (например, Intel N100). Сетевые тесты дали следующие результаты:

1 Gbit LAN: 118 МБ/с чтение/запись (ограничение роутера).

2,5 Gbit LAN: 296 МБ/с чтение, 228 МБ/с запись.

iPerf3: стабильно 2,37-2,44 Гбит/с.

Даже при одновременном резервном копировании и работе с дисками процессор справляется со всеми задачами.

Кому подойдет TS-473A в 2026 году

Оптимальный сценарий для использования TS-473A — «right-sized infrastructure». Он прекрасно подходит для:

компаний SMB со штатом 10-50 сотрудников;

MSP и IT-аутсорсеров;

филиалов без серверной;

растущих локальных бизнесов.

А вот для таких задач, как интенсивное 4K-транскодирование, а также при высокой плотности виртуализации и сред с жесткими требованиями к энергоэффективности, мы бы порекомендовали обратить внимание на модели корпоративного класса. Это не домашний NAS и не enterprise-монстр! Это сбалансированная SMB-платформа! В реальности у большинства локальных компаний серверная комната отсутствует, бюджет ограничен, а требования к доступности данных растут. В этом контексте TS-473A выглядит как рациональный компромисс между сервером и потребительским NAS.

Мультимедиа и AI-ускорители

Так как TS-473A не располагает встроенным iGPU, аппаратное транскодирование не поддерживается. CPU нормально справляется с материалом разрешением 1080p, но 4K — это уже предел возможностей. Единственное решение здесь — установка GPU, что вполне возможно благодаря наличию PCIe.

Для расширения ИИ-возможностей NAS можно использовать ускорители QAI-M100 и QAI-U100. QAI-M100 устанавливается в слот M.2, а QAI-U100 подключается через USB. Оба дают ~3 TOPS. Второй ускоритель будет полезен в основном для распознавания лиц, но на процессы обнаружения объектов и сходства он практически не влияет. Распознавание лиц на базе искусственного интеллекта работает надежно, но при сложных сценах могут возникать ошибки. Объекты и текст иногда классифицируются неверно — этого достаточно для практических задач классификации и ускорения навигации по медиатеке, однако для специализированных аналитических задач потребуется более мощное решение. Детекция дубликатов работает, что помогает освободить место на диске.

Docker и виртуализация

x86 архитектура позволяет без проблем запускать Docker и VM:

Container Station: Home Assistant, Pi-hole, Paperless-ngx.

Virtualization Station: Ubuntu Server, pfSense работают гладко. GPU можно передать через passthrough.

8 GB оперативной памяти, как мы говорили выше, рекомендуется расширить до 16-32 GB.

Виртуализация без серверной

Для малого офиса без серверной TS-473A может стать компактным вычислительным узлом. Типовой профиль включает:

VM контроллера домена;

бухгалтерия;

контейнер мониторинга;

облачный бэкап через HBS 3.

Энергопотребление 26-35 W заметно ниже, чем у типичных rack-серверов, так что за 3-5 лет использования TS-473A сформируется ощутимая разница в OPEX.

Безопасность и экосистема QNAP

Инженеры в QNAP серьезно поработали над усилением защиты данных, особенно на фоне участившихся атак с использованием ransomware:

Security Counselor: сканирует систему и слабые пароли.

QuFirewall: геоблокировка.

Malware Remover: ежедневное сканирование.

2FA: обязательна при настройке.

Снэпшоты: блоковые для QTS и QuTS hero.

VPN: WireGuard и Tailscale.

Hybrid Backup Sync (HBS 3) — универсальный инструмент для бэкапов на Google Drive, OneDrive, Amazon S3 и другие NAS. Работает надежно.

NAS, сервер или облако?

Выбирайте QNAP NAS TS-473A, если:

используете до 3-5 легких виртуальных машин;

нет серверной;

важна компактность;

нужен единый storage + compute узел.

Для компаний, работающих с персональными данными клиентов или государственными структурами, локальное хранение данных остается предпочтительной моделью по сравнению с полной зависимостью от зарубежных облачных платформ. Сервер понадобится в случае, если у вас в компании высокая плотность виртуализации, критична масштабируемость CPU и RAM, а также требуется enterprise-уровень SLA. Оптимальная модель для сегмента SMB, для которого и позиционируется TS-473A — гибридная, подразумевающая хранение рабочих данных локально, а резервных копий — в облаке, для чего, кстати, и существует myQNAPcloud.

Заключение

Недорогой NAS без PCIe часто требует полной замены через 2-3 года. TS-473A благодаря x86 и расширяемости чаще модернизируется, а не заменяется. Надежная платформа AMD Ryzen V1500B, высокая гибкость посредством PCIe и выбор операционной системы делают этот NAS универсальным среднепроизводительным решением. TS-473A — это не устройство для демонстрации характеристик, а рабочий инструмент для построения устойчивой IТ-инфраструктуры. В условиях, когда бизнесу важна гибкость, контролируемые расходы и возможность постепенной модернизации, такие платформы остаются актуальными очень долго.

Для пользователей, которым важна долгосрочная расширяемость, надежность Docker/VM, широкий набор приложений и адаптация под задачи — TS-473A остается мощным и перспективным решением. Он уступает современным NAS по энергоэффективности и встроенным возможностям для работы с искусственным интеллектом, но выигрывает по универсальности и модернизируемости. Это платформа для представителей сегмента SMB, которые строят инфраструктуру на 3-5 лет вперед, предпочитая модернизацию полной замене.

Для получения более подробной информации о TS-473A, свяжитесь с авторизованными дистрибьюторами QNAP в Азербайджане (компании MUK и Techpro DC) или службой поддержки клиентов компании QNAP.