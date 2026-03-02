Honor Magic V6 təqdim olundu: daha nazik korpus, daha böyük batareya və yeni nəsil texnologiyalar

Honor şirkəti Barselonada keçirilən Mobile World Congress 2026 sərgisində yeni qatlanan flaqman smartfonu Magic V6 modelini təqdim edib. Bu dəfə əsas diqqət rekord dərəcədə nazik korpusa və artırılmış batareya tutumuna yönəlib — cihaz həm daha incə olub, həm də daha uzunmüddətli işləmə vədi verir.
Yeni model yenilənmiş şarnir konstruksiyası və gücləndirilmiş korpusla təchiz olunub. Qatlanmış vəziyyətdə smartfonun qalınlığı cəmi 8,75 mm-dir (əvvəlki nəsildə 8,8 mm idi). Magic V6 dünyada IP68 və IP69 sertifikatlarını eyni anda alan ilk qatlanan smartfon kimi təqdim olunur — bu isə yalnız tozdan deyil, həm də yüksək təzyiqli sudan qorunma deməkdir.
Akkumulyator hissəsi də ciddi şəkildə yenilənib. Regiondan asılı olaraq batareya tutumu əvvəlki 5820/6100 mAh göstəricisindən 6660/7100 mAh-a qədər artırılıb. Smartfon daxilində CATL şirkəti ilə birgə hazırlanmış beşinci nəsil silikon-karbon əsaslı Honor Blade batareyası istifadə olunur. Silikonun payının 25%-ə çatdırılması enerji sıxlığını artırmağa imkan verib, lakin elementin ölçüləri dəyişməyib.Magic V6 iki LTPO 2.0 ekranla təchiz edilib: 6,52 düymlük xarici və 7,95 düymlük daxili panel adaptiv olaraq 1-120 Hz yenilənmə tezliyini dəstəkləyir. HDR rejimində pik parlaqlıq xarici ekranda 6000 nit, daxili ekranda isə 5000 nit səviyyəsinə çatır. Elastik əsas ekran SGS Minimized Crease sertifikatı alıb və qat izi əvvəlki nəsillə müqayisədə 44% azaldılıb. Silisium nitrid əsaslı çoxqatlı örtük əks olunmanı 1,5%-ə qədər endirir, 4320 Hz PWM texnologiyası və AI Defocus rejimi isə göz yorğunluğunu azaltmağa kömək edir.
Performans tərəfdə cihaz Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru ilə təchiz olunan ilk qatlanan smartfon olub. Yenilənmiş buxar kameralı soyutma sistemi oyunlarda və çoxsaylı tətbiqlərlə işləyərkən daha stabil performans təmin etməlidir. Bundan əlavə, smartfon Mac kompüterləri ilə fayl ötürülməsi və ekranın paylaşılması kimi geniş kross-platform inteqrasiya imkanları da təqdim edir.
Honor Magic V6-nın beynəlxalq bazarlarda satışına 2026-cı ilin ikinci yarısında start veriləcək. Yaddaş versiyaları və qiymətlər ölkələr üzrə ayrıca elan olunacaq.