ChatGPT yeniləndi: cavablar daha təbii və daha az “nəsihətverici” oldu

OpenAI ChatGPT üçün yeni model — GPT-5.3 Instant versiyasını istifadəyə verib. Şirkətin açıqlamasına görə, model əvvəlki nəsillə müqayisədə daha təbii ünsiyyət qurur, daha az “öyrədici ton” istifadə edir və cavablarda daha sərbəst ifadələrə yer verir.
Daha dəqiq və məzmunlu cavablar
OpenAI bildirir ki, GPT-5.3 Instant:
-
Daha dəqiq və məzmunlu cavablar verir
-
Məsələnin mahiyyətini daha yaxşı anlayır
-
İnternet axtarışına daha az ehtiyac duyur
-
Cavabları daha “insani” və axıcı qurur
Modelin əvvəlki versiyalarla müqayisədə daha az moralizə etdiyi, istifadəçinin emosiyalarını “təxmin etməyə” və onu qabaqcadan sakitləşdirməyə çalışmadığı qeyd olunur.
Daha az əsassız imtina
Tərtibatçıların sözlərinə görə, əsassız imtina halları və mesajın əvvəlində yer alan “müdafiə xarakterli” ifadələr əhəmiyyətli dərəcədə azalıb.
Eyni zamanda, model veb-axtarışdan istifadə etdiyi hallarda əldə etdiyi məlumatları öz bilik bazası ilə daha düzgün uyğunlaşdırır və nəticələri daha məntiqli təqdim edir.
Mövcudluq və keçid planı
GPT-5.3 Instant artıq ChatGPT daxilində və API vasitəsilə əlçatandır. Thinking və Pro versiyalarının yenilənməsi isə bir qədər sonra baş tutacaq.
Əvvəlki GPT-5.2 Instant modeli ödənişli abunəçilər üçün daha üç ay aktiv qalacaq və 3 iyun 2026-cı ildə seçim menyusundan çıxarılacaq.