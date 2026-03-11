ChatGPT Shazam inteqrasiyası sayəsində musiqini tanıya bilir

OpenAI ChatGPT-ə yeni funksiya əlavə edib: məşhur musiqi tanıma xidməti Shazam artıq çat-botun daxilində işləyir. İndi istifadəçilər sadəcə ChatGPT tətbiqində uyğun ayarı aktivləşdirərək səslənən musiqini tanıda bilərlər.
Shazam funksiyası ChatGPT-nin rəsmi tətbiq kataloqundan ayrıca modul kimi qoşulur. Aktivləşdirildikdən sonra istifadəçi @shazam komandası ilə musiqini tanıda bilər və ya sadəcə söhbətdə botdan mahnını müəyyən etməyi xahiş edə bilər. Musiqi müəyyən edildikdən sonra ekranda xüsusi düymə görünür və istifadəçi nəticə ilə birbaşa işləyə bilir.
Smartfonda Shazam tətbiqi quraşdırılıbsa, tanınmış mahnını birbaşa şəxsi media kitabxanasına saxlamaq mümkündür. Bundan əlavə, ChatGPT Apple Music və Spotify ilə inteqrasiya edir. Hətta istifadəçi çat daxilində pleylist yarada bilər və yeni tanınmış mahnı həmin siyahıya avtomatik olaraq ilk trek kimi əlavə olunur.
Yeni funksiya ChatGPT tətbiqinin iOS və Android versiyalarında və bütün regionlarda istifadəçilər üçün əlçatan olacaq.