Mastercard запускает Agent Suite на фоне того, как агентная эпоха ИИ меняет цифровую коммерцию

Искусственный интеллект вступает в новую фазу. По мере того как генеративный ИИ развивается в сторону систем, способных принимать решения и выполнять задачи от имени пользователей наступает эпоха «агентного» ИИ (agentic AI). Бизнес осознает необходимость идти в ногу с быстрыми переменами, однако не у всех компаний есть инструменты для старта. Mastercard рассматривает этот переход как один из определяющих факторов, формирующих будущее цифровой коммерции.

Чтобы помочь организациям сориентироваться в этой трансформации, Mastercard представляет Mastercard Agent Suite — новый набор сервисов, разработанных для того, чтобы клиенты могли предпринять реальные шаги по внедрению агентного ИИ в свою ежедневную деятельность и ускорить движение к этому новому рубежу.

Mastercard Agent Suite объединит техническую поддержку с возможностью создания кастомизированных ИИ-агентов, используя обширный опыт Mastercard в сфере платежей, аналитические данные, собственные технологические платформы и глобальную сеть, насчитывающую более 4 000 консультантов.

Благодаря Mastercard Agent Suite клиенты смогут создавать, тестировать и развертывать специализированных агентов. Глобальная консультационная группа Mastercard будет поддерживать организации на каждом этапе процесса, гарантируя компаниям возможность развиваться вместе с технологиями, используя гибкие и настраиваемые инструменты, независимо от дальнейших изменений рыночного ландшафта.

Масштаб предстоящей трансформации значителен. По данным eMarketer, к 2028 году треть корпоративных программных приложений будет включать в себя агентный ИИ, а Mastercard ожидает, что к 2030 году значительный процент взаимодействий с клиентами и операционных задач будет поддерживаться ИИ-агентами.

Комплексные возможности для готовности и внедрения агентных систем

Mastercard Agent Suite станет доступен во втором квартале этого года и дополнит широкий спектр решений компании в области ИИ и агентных технологий. Это позволит усилить безопасность, оптимизировать платежи, улучшить пользовательский опыт и стимулировать рост за счет инсайтов, делая коммерцию более интеллектуальной, защищенной и персонализированной.

Mastercard Agent Suite также расширяет стандарты, программы и возможности Mastercard, призванные помочь клиентам занять лидирующие позиции в эпоху агентов. Агенты будут создаваться с соблюдением принципов конфиденциальности и ответственного ИИ (responsible AI by design), следуя строгим принципам безопасности Mastercard для обеспечения доверия со стороны клиентов и потребителей.

Первые сценарии использования будут сосредоточены на внедрении интеллектуального поиска продуктов для банков и сочетании персонализации с «разговорным» шопингом для торговых предприятий. Например:

Банк сможет рекомендовать клиенту наиболее подходящий продукт — например, туристическую карту или счет с низкими комиссиями — и объяснить, почему именно этот продукт соответствует его потребностям. Банк сможет тестировать различные сценарии предложений, запускать персонализированные кампании и отслеживать их эффективность, улучшая результаты и развивая продуктовый портфель.

сможет рекомендовать клиенту наиболее подходящий продукт — например, туристическую карту или счет с низкими комиссиями — и объяснить, почему именно этот продукт соответствует его потребностям. Банк сможет тестировать различные сценарии предложений, запускать персонализированные кампании и отслеживать их эффективность, улучшая результаты и развивая продуктовый портфель. Торговые компании смогут настраивать правила для управления запасами, маржой, акциями и голосом бренда через AI-агента, который будет давать диалоговые рекомендации в ключевые моменты покупательского пути на разных каналах. Покупатели будут получать персонализированные рекомендации в режиме реального времени на основе своих предпочтений и получать более удобный и целостный опыт покупок.

Расширение экосистемы агентного ИИ Mastercard

Mastercard инвестировала значительные средства в продукты и услуги, которые ускоряют внедрение ИИ и агентного ИИ для бизнеса и потребителей.

Mastercard Agent Suite дополняет такие решения, как Mastercard Agent Pay, поддерживающее доверенные агентные транзакции, и Mastercard Developers Agent Toolkit, которое обеспечивает большую доступность технологий для разработчиков.

Mastercard также создала специализированное направление «агентной коммерции и услуг» в рамках Start Path — отмеченной наградами стартап-программы компании, которая выявляет и развивает инноваторов следующего поколения.

Кроме того, существующие консультационные услуги Mastercard в области ИИ помогают компаниям раскрыть полный потенциал искусственного интеллекта с помощью консалтинга, инноваций и поддержки исполнения. Сюда входят иммерсивные сессии Spark — однодневные воркшопы, на которых клиенты вместе с Mastercard определяют свое стратегическое видение, роль и дорожную карту в экосистеме агентной коммерции.

По мере того как искусственный интеллект продолжает двигаться к автономному принятию решений, способность бизнеса ответственно и эффективно внедрять эти возможности будет играть все более важную роль в формировании следующего поколения цифровой коммерции.