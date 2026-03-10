spot_img
11 марта, 2026
BYD показал флагманский седан Seal 08 с запасом хода более 1000 км

BYD Seal 08

Компания BYD продемонстрировала новый флагманский седан Seal 08. Дизайн автомобиля выполнен в стиле концепта Ocean-S, он получил обтекаемые линии кузова, закрытую решетку радиатора и встроенный в крышу лидар для продвинутого автопилота. Фары разделены на два яруса: основные блоки замаскированы под боковые воздуховоды. Интерьер компания пока не продемонстрировала.

BYD Seal 08

Подробностей о технических характеристиках не много, но известно, что BYD Seal 08 построен на 800-вольтовой архитектуре. Длина кузова составляет 5150 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 3030 мм.

Электромобиль оснащен новейшей литий-железо-фосфатной батареей Blade 2.0 собственного производства компании. Заявлено, что запас хода на чистой электротяге должен превысить 1000 км, а функция сверхбыстрой зарядки позволит восполнить энергию на 400 км всего за 5 минут подключения к терминалу. По какому циклу рассчитан показатель в 1000 км – не уточняется.

По предварительным данным, мощность топовой полноприводной версии Seal 08 превысит 653 л.с., что позволит тяжелому седану разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за 5 сек. Кроме того, для максимального комфорта и маневренности Seal 08 получит продвинутую интеллектуальную подвеску Cloud Carriage A и подруливающие задние колеса.

В продажу BYD Seal 08 поступит во втором квартале текущего года. Ориентировочные цены: 43,5 тысячи — 50,8 тысячи долларов.

