Bloomberg: Apple tənqidlərə baxmayaraq Liquid Glass dizaynından imtina etməyəcək

16 марта, 2026
Apple şirkətinin əməliyyat sistemləri üçün təqdim etdiyi yeni Liquid Glass dizayn konsepti istifadəçilər arasında birmənalı qarşılanmayıb. Bununla belə, şirkət bu vizual üslubdan imtina etməyi planlaşdırmır.

Mark Gurman tərəfindən hazırlanan son hesabatda bildirilir ki, Apple yaxın illərdə də Liquid Glass dizayn istiqamətini qoruyub saxlayacaq. Bu yeni vizual üsluba keçid uzun illər çəkib və proses əslində visionOS platformasının hazırlanması ilə başlayıb.

Məlumata görə, tamamilə yeni dizayn konsepsiyasının yaradılması və tətbiqi çox mürəkkəb prosesdir və Apple-ın növbəti böyük redizayna keçməsi üçün yenidən uzun illər tələb oluna bilər.

Bloomberg-in məlumatına əsasən, şirkət rəhbərliyi də bu dəyişiklikləri tam şəkildə dəstəkləyir. Hətta Liquid Glass üzərində çalışan dizayner komandası da yeni üslubun inkişaf etdirilməsinin tərəfdarıdır.

Apple mühəndisləri və dizaynerləri yaxın illərdə bu dizaynı daha da təkmilləşdirməyi planlaşdırır. Gözlənilir ki, yeni funksiyalar və vizual dəyişikliklər mərhələli şəkildə, bir neçə il ərzində təqdim olunacaq.

