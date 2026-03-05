Apple yenilənmiş Siri üçün serverləri Google data mərkəzlərində yerləşdirmək istəyir

Mediada yayılan məlumatlara görə, Apple yenilənmiş Siri üçün nəzərdə tutulan serverlərin Google-un data mərkəzlərində yerləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparır. Səbəb kimi isə Apple-ın öz bulud sistemi — Apple Private Cloud Compute platformasında yaranan problemlər göstərilir.
İddialara əsasən, Apple-ın mövcud bulud infrastrukturu potensialının cəmi 10%-i səviyyəsində istifadə olunur. Nəticədə artıq istehsal edilmiş serverlərin bir hissəsi anbarlarda istifadəsiz qalır.
Bununla yanaşı, sistemin müasir süni intellekt modellərini işə salmaq üçün “kifayət qədər güclü olmadığı” bildirilir. Halbuki yenilənmiş Siri məhz daha qabaqcıl AI modellərinə əsaslanacaq.
Mənbələrin sözlərinə görə, şirkət daxilində bulud texnologiyaları üzərində müxtəlif komandalar ayrı-ayrılıqda işləyir. Bu isə resursların qeyri-səmərəli bölüşdürülməsinə səbəb olur: bir tərəfdə güc boş qalır, digər tərəfdə isə çatışmazlıq yaşanır.
Maliyyə şöbəsi artan xərclərdən narazıdır. İnfrastrukturun genişmiqyaslı yenilənməsi isə milyardlarla dollar investisiya tələb edir və rəhbərlik hələlik belə addıma hazır görünmür.
Əgər razılaşma baş tutarsa, bu, texnologiya nəhəngləri arasında maraqlı əməkdaşlıq nümunəsi olacaq. Apple uzun illərdir öz ekosistemini maksimum müstəqil saxlamağa çalışsa da, görünür, süni intellekt dövründə hətta ən böyük şirkətlər belə əlavə hesablama gücünə ehtiyac duyur.