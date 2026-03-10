Apple rekord bahalı cihazlar hazırlayır: MacBook Ultra və 2 000 dollarlıq iPhone

Bloomberg-in məlumatına görə, Apple daha əlçatan MacBook Neo modelini təqdim etsə də, şirkət strategiyasında premium və superpremium cihazlara əsas diqqət yetirməyə davam edir. Yaxın illərdə brendin flaqman xəttini formalaşdıracaq yeni Ultra kateqoriyalı məhsullar gözlənilir.
Gələcək Ultra cihazlardan biri qatlana bilən iPhone olacaq. İlkin məlumatlara görə:
-
Qiyməti 2 000 dollardan başlayacaq
-
Böyük daxili ekranla təchiz olunacaq
-
Yeni nəsil texnologiyalar və AI imkanları təqdim edəcək
Bu model iPhone seriyasında ən bahalı və texnoloji baxımdan ən inkişaf etmiş cihazlardan biri ola bilər.
Apple həmçinin yeni nəsil AirPods üzərində işləyir. Bu qulaqlıqların kameralara sahib olacağı bildirilir. Bu sensorlar sayəsində Siri ətraf mühiti daha yaxşı tanıya və istifadəçi ilə daha kontekstual qarşılıqlı əlaqə qura biləcək.
Superpremium xəttə daxil olacaq digər model isə MacBook Ultra ola bilər. Gözlənilən yeniliklər arasında sensorlu OLED ekran, daha güclü prosessor və yüksək səviyyəli qrafik performans olacaq.
Daha sonra bu seriyanı gücləndirilmiş versiyalı iPad və iMac modelləri də tamamlaya bilər.
Maraqlıdır ki, Bloomberg mənbələri “Ultra” adının rəsmi olub-olmayacağını hələ də sual altında saxlayır. Apple əvvəllər də məhsul adlandırmasında fərqli yanaşmalar tətbiq edib — məsələn, Studio Display modelinin yeni versiyasına sadəcə XDR əlavəsi edilmişdi.
Jurnalistlərin fikrincə, bu yanaşma Tim Kukun hazırkı strategiyasına tam uyğundur. Apple tamamilə yeni məhsul kateqoriyaları yaratmaq əvəzinə, artıq mövcud cihazların müxtəlif qiymət seqmentlərində yeni versiyalarını təqdim edərək bazarın daha böyük hissəsini ələ keçirməyə çalışır.
Beləliklə, yaxın illərdə Apple ekosistemində həm daha ucuz, həm də rekord dərəcədə bahalı cihazların paralel şəkildə mövcud olacağı gözlənilir.