Apple M5 Max GPU tapşırıqlarında sələfindən 4 dəfə daha güclü oldu

Apple yeni cihazlarla yanaşı, öz prosessor xəttini də genişləndirərək M5 Pro və M5 Max modellərini təqdim etdi. Yeni çiplər tamamilə yenilənmiş Fusion Architecture əsasında qurulub. Bu memarlıq iki kristalı vahid sistem üzərində birləşdirərək daha yüksək performans və optimallaşdırılmış enerji sərfiyyatı vəd edir.
18 nüvəli CPU və 30%-ə qədər artım
Hər iki model 18 nüvəli mərkəzi prosessorla təchiz olunub: 6 yeni nəsil yüksək məhsuldar “super core” və 12 enerji-effektiv və çoxaxınlı yüklər üçün optimallaşdırılmış nüvə.
Şirkətin məlumatına görə, peşəkar tapşırıqlarda məhsuldarlıq əvvəlki nəsillə müqayisədə 30%-ə qədər artıb. M1 Pro və M1 Max seriyası ilə müqayisədə isə çoxaxınlı performans 2,5 dəfə yüksəkdir.
M5 Max — 40 nüvəli GPU və AI üçün sıçrayış
Qrafik sistem xüsusilə diqqət çəkir. M5 Max versiyasında GPU 40 nüvəyə qədər genişlənir və hər qrafik nüvədə ayrıca AI sürətləndiricisi mövcuddur.
Nəticə?
-
Süni intellekt tapşırıqlarında pik GPU hesablama gücü əvvəlki nəsillə müqayisədə 4 dəfədən çox artıb
-
Şüa izləmə (ray tracing) dəstəkləyən tətbiqlərdə qrafik performans M4 Pro və M4 Max ilə müqayisədə 35% yüksəlib
Bu isə 3D render, vizual effektlər və maşın öyrənməsi ilə çalışan peşəkarlar üçün real sıçrayış deməkdir.
Yaddaş və ötürmə sürəti
M5 Pro:
- 64 GB-a qədər vahid yaddaş
- 307 GB/s ötürmə qabiliyyəti
- 20-yə qədər GPU nüvəsi
M5 Max:
- 128 GB-a qədər vahid yaddaş
- 614 GB/s ötürmə qabiliyyəti
- 40-a qədər GPU nüvəsi
- M4 Max ilə müqayisədə çoxaxınlı performansda əlavə 15% artım
16 nüvəli Neural Engine və yeni təhlükəsizlik səviyyəsi
Hər iki çip 16 nüvəli neyron prosessor, yenilənmiş media mühərriki (H.264, HEVC, AV1 və ProRes üçün aparat dəstəyi) və inteqrasiya olunmuş Thunderbolt 5 kontrollerləri ilə təchiz edilib.
Bundan əlavə, yeni Memory Integrity Enforcement funksiyası yaddaşın bütövlüyünü daimi aparat səviyyəsində qoruyur və bunu ümumi sistem performansına təsir etmədən edir.