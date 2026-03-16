Apple AirPods Max 2 gözlənilmədən təqdim edildi

Apple yaz mövsümünün növbəti təqdimatları çərçivəsində tamamilə gözlənilmədən yeni nəsil qulaqlıqlarını — AirPods Max 2 modelini təqdim edib. Yenilənmiş model daha güclü aktiv səsboğma sistemi, yeni audio funksiyaları və şirkətin müasir texnologiyalarını özündə birləşdirən Apple H2 çipi ilə təchiz olunub.
Şirkətin məlumatına görə, yeni modeldə aktiv səsboğma (ANC) sistemi əvvəlki nəsillə müqayisədə təxminən 1,5 dəfə daha effektivdir. Yenilənmiş alqoritmlər ətraf mühitdəki səsləri daha dəqiq analiz edir və xüsusilə təyyarə mühərrikləri, qatar səsi kimi monoton səsləri daha effektiv şəkildə azaldır. Bununla yanaşı, şəffaflıq rejimi də təkmilləşdirilib və indi ətraf səsləri daha təbii şəkildə ötürür.
Qulaqlıqlar həmçinin geniş dinamik diapazona malik yeni gücləndirici ilə təchiz olunub və kabel vasitəsilə USB-C bağlantısı ilə 24 bit / 48 kHz itkisiz audio dəstəyi təqdim edir. Bu xüsusiyyət sayəsində cihaz yalnız musiqi dinləmək üçün deyil, həm də peşəkar səsyazma və montaj işləri üçün istifadə oluna bilər. Məsələn, istifadəçilər onu Logic Pro kimi proqramlarla işləyərkən rahatlıqla tətbiq edə bilərlər.
Yeni funksiyalar arasında Adaptive Audio texnologiyası xüsusi diqqət çəkir. Bu sistem avtomatik olaraq səsboğma və şəffaflıq rejimləri arasında balans qurur. Bundan əlavə, Conversation Awareness funksiyası istifadəçi danışmağa başladıqda musiqinin səsini azaldır və ətraf səsləri gücləndirir.
Qulaqlıqlara əlavə olunan digər maraqlı funksiya isə Live Translation texnologiyasıdır — bu sistem həmsöhbətin danışığını real vaxtda tərcümə etməyə imkan verir. Eyni zamanda, digər müasir Apple qulaqlıqlarında olduğu kimi, model baş hərəkətini izləyən fərdiləşdirilmiş məkan audiosunu da dəstəkləyir.
AirPods Max 2 həm də bəzi qeyri-adi imkanlar təqdim edir. Məsələn, istifadəçilər qulaqlıqları iPhone və ya iPad üçün kamera pultu kimi istifadə edə bilərlər: Digital Crown düyməsinə basmaqla foto çəkmək və ya video yazmağa başlamaq mümkündür. Bundan əlavə, cihaz studiya keyfiyyətində səs yazma funksiyası da təqdim edir ki, bu da podkast və kontent yaradıcılığı ilə məşğul olanlar üçün faydalı ola bilər.
Yeni model üçün ön sifarişlər 25 mart tarixində başlayacaq, ABŞ-da satış qiyməti isə 549 dollar olacaq.