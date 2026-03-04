AnTuTu fevralın ən güclü Android planşetlərini açıqladı

Məşhur performans testi platforması AnTuTu Benchmark Android əməliyyat sistemi ilə işləyən ən məhsuldar planşetlərin fevral reytinqini dərc edib. Siyahıya müxtəlif brendlərə məxsus 10 model daxil olub və onlardan biri seqmenti üçün olduqca qeyri-adi “dəmir”lə seçilir.
Reytinqin lideri Honor MagicPad 3 Pro 13.3 olub. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru ilə təchiz edilən cihaz 3 966 646 bal nəticə göstərərək rəqiblərini xeyli qabaqlayıb. İkinci yerdə isə OPPO Pad 4 Pro qərarlaşıb (Snapdragon 8 Elite, 3 375 199 bal).
Üçüncü pillə daha maraqlı modelə məxsusdur — H3C MegaBook. Bu planşet noutbuk üçün nəzərdə tutulmuş Intel Core Ultra5 228V prosessoru ilə işləyir və həm Windows 11, həm də Android əsaslı MegaOS sistemini dəstəkləyir. Test nəticəsi 3 319 212 bal olub.
Dördüncü yerdə OnePlus Pad 2 Pro (3 285 979 bal), beşinci pillədə isə oyun yönümlü RedMagic Gaming Tablet 3 Pro (3 220 658 bal) qərarlaşıb.
Sonrakı mövqelər belədir:
-
Lenovo Legion Tablet Y700 — 3 171 940 bal
-
Xiaomi Pad 8 Pro — 3 170 643 bal
-
iQOO Pad 5 Pro — 2 985 938 bal
-
REDMI K Pad — 2 980 415 bal
-
vivo Pad 5 Pro — 2 976 660 bal
Fevral reytinqi göstərir ki, Android planşet bazarında performans yarışı sürətlənməkdə davam edir və flaqman mobil çiplər artıq planşet seqmentində demək olar ki, kompüter səviyyəsinə yaxın nəticələr nümayiş etdirir.