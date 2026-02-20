spot_img
Samsung представил обновленного ИИ-помощника Bixby

Компания Samsung Electronics объявила о начале бета-тестирования новой версии ИИ-помощника Bixby. Обновленный Bixby стал доступен владельцам устройств Galaxy с выходом One UI 8.5. Помощник теперь стал полноценным ИИ-агентом, который может управлять смартфоном, опираясь на команды пользователя на естественном языке.

В компании отмечают, что пользователям не придется изучать структуру меню устройства или запоминать точные команды. Достаточно простыми словами попросить Bixby выполнить какое-либо действие или дать инструкцию, например, «Я не хочу, чтобы экран отключался, пока я на него смотрю». Bixby автоматически включит настройку «Оставлять экран включенным во время просмотра». Если задать вопрос, например, «Почему экран моего телефона всегда включен, когда он находится в кармане?», Bixby может предложить несколько решений на выбор.

Вместо общих инструкций Bixby также сможет определять текущие настройки устройства и предлагать возможные варианты решений. Это позволит пользователю совершать более точные действия, даже если он не знаком с гаджетом и его функциями.

Кроме того, Bixby умеет работать с информацией в интернете, поэтому ему можно задавать вопросы не только по части работы самого смартфона. Можно выполнять поиск, не открывая браузер, и Bixby будет отображать результаты в своем интерфейсе.

Пока что обновленный Bixby доступен в Южной Корее, Германии, Индии, Польше, Великобритании и США, но компания планирует расширить его доступность.

