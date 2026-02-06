Tesla Model Y-nin sürətli versiyasını təqdim etdi

Tesla öz brend Model Y elektrik krossoverinin daha çevik və dinamik yeni variantını nümayiş etdirdi. Yenilik baza versiyadan bir qədər baha olsa da, bunun əvəzində 0–100 km/s sürətlənmə vaxtını 47% azaldır və bir sıra faydalı təkmilləşdirmələr təklif edir.
Standard AWD komplektasiyası iki mühərrik və tam ötürücü sistem ilə təchiz olunub. İstehsalçının məlumatına görə, avtomobil 0-dan 100 km/s-ə cəmi 4,6 saniyəyə çatır. EPA metodikasına əsasən maşın bir şarjla 473 km məsafə qət edə bilir. ABŞ bazarında bu versiyanın qiyməti 41 990 dollar təşkil edir.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, Standard RWD adlı baza versiya bir mühərrik, arxa ötürücü və 6,8 saniyəlik sürətlənmə göstəricisinə malikdir. Qiyməti 39 990 dollar olan bu modelin üstünlüyü isə daha uzun yürüş məsafəsidir — 516 km (EPA).Tesla-nın mövcud model sırasındakı bu yenilik, tam ötürücü və sürətli start istəyən, amma əlavə funksiyalar üçün artıq pul ödəmək niyyətində olmayan sürücülər üçün ideal seçim kimi mövqeləndirilir.