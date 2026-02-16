spot_img
16 февраля, 2026
Telegram bir gündə 230 min kanal və qrupu sildi

Telegram cəmi 24 saat ərzində platforma qaydalarını pozduğuna görə 230 mindən çox kanal və qrupu bloklayıb. Bu, 2026-cı ilin yanvar ayının sonundan bəri qeydə alınan ən böyük “təmizləmə” dalğası hesab olunur.

Silinən icmalar əsasən dələduzluq sxemləri, qadağan olunmuş kontentin yayılması və terror yönümlü fəaliyyətlə əlaqəli olub. Şirkət uzun müddətdir moderasiya siyasətini sərtləşdirir: avtomatik alqoritmlər və yoxlama komandaları qanunsuz fəaliyyəti koordinasiya edən və ya istifadəçiləri aldatmaq üçün yaradılan kanal şəbəkələrini daha aktiv şəkildə aşkar edir.

Məlumata görə, 2026-cı ilin əvvəlindən etibarən bloklanan ictimai səhifələrin ümumi sayı artıq 7,2 milyonu keçib.

