Sony 32-bit səs dəstəyi olan flaqman TWS qulaqlıqlarını təqdim etdi

Sony vəd etdiyi kimi yeni naqilsiz qulaqlıqları — WF-1000XM6 modelini rəsmi şəkildə təqdim edib. Əvvəlki nəsillə müqayisədə yenilik təkcə dizayn baxımından deyil, səs imkanları ilə də ciddi şəkildə təkmilləşdirilib.
Yeni model WF-1000XM5 ilə müqayisədə 11% daha nazik korpusa sahibdir, aktiv səsboğma (ANC) funksiyasının effektivliyi isə 25% artırılıb. Bu nəticə xüsusi HD Noise Canceling Processor QN3e çipi və hər qulaqcıqda dörd mikrofonun istifadəsi sayəsində əldə olunub.
Adaptive Noise Canceling Optimizer texnologiyası qulaqlığın qulaqda yerləşmə formasına uyğun olaraq səsboğma alqoritmini avtomatik tənzimləyir. Bundan əlavə, çeynəmə və yerimə zamanı yaranan sürtünmə səslərini azaltmaq üçün silikon ucluqların forması da yenidən işlənib.
Modelin əsas yeniliklərindən biri 32-bit səs dəstəyidir. Qulaqlıqlarda daha dərin baslar üçün yumşaq kənarlı drayverlər və daha təmiz yüksək tezliklər üçün sərt günbəz konstruksiyası istifadə olunub. Yeni məhsulun hazırlanmasında “Grammy” mükafatı laureatları Rendi Merrill və Kris Gehringer də iştirak ediblər.
Digər imkanlar arasında smartfonu açmadan Gemini Live ağıllı köməkçisini işə salmaq və LE Audio texnologiyasına dəstək də var.
İstehsalçının məlumatına görə, qulaqlıqlar bir şarjla 8 saata qədər işləyir, şarj yığma qutusu ilə birlikdə ümumi avtonomluq 24 saata çatır. Keys Qi naqilsiz şarj yığmanı dəstəkləyir.
Sony WF-1000XM6 artıq ABŞ bazarında satışa çıxarılıb və qiyməti 330 dollar təşkil edir.